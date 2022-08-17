Верховна Рада України може дозволити виїжджати деяким військовозобов'язаним. Це зумовлено тим, що певні категорії громадян через повномасштабний напад російських окупантів втратили роботу і не мають можливості заробляти та забезпечувати сім'ї.

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Кому можуть дозволити виїжджати з України

Як повідомив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, депутати активно обговорюють дозвіл виїжджати з України морякам. Про це він сказав під час брифінгу, передає 24 канал.

Він додав, що з-поміж усіх обговорень саме пропозиції щодо моряків виділяються найбільше.

Найбільш відома категорія осіб, яких пропонують відпускати за кордон – це моряки, які виконують свої завдання чи працевлаштовуються на іноземних торгових судах,

– заявив Веніславський.

Головна мотивація дозволу морякам виїжджати з України – можливість заробити гроші та відправити їх в Україну.

"Але це питання дуже складне й неоднозначне. Серед народних депутатів немає єдності у розумінні того, чи варто лібералізувати можливість виїзду за кордон", – додав депутат.

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