Кто и где может получить их рассказали на официальном канале Киевской городской госадминистрации.
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Кто может получить соцпомощь
С заявками на получение продуктовых наборов следует обращаться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства
Обратите внимание! Территориальные центры обеспечивают продуктовыми наборами только тех лиц, которые принадлежат к социально незащищенным категориям и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
Речь идет о:
- лицах с инвалидностью,
- семьях, в которых воспитываются дети с инвалидностью,
- одиноких людях пожилого возраста,
- паллиативных больных,
- лиц, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов и т.п.
Если вы относитесь к одной из этих категорий лиц, то можете обратиться в территориальные центры социального обслуживания с заявкой о помощи.
Список адресов и график работы:
Киевский городской территориальный центр социального обслуживания
- ул. Котельникова, 32/11
- 0444509166
Голосеевский район
- ул. Л. Толстого, 25/2
- 0442350040
Дарницкий район
- ул. Вербицкого, 9-И
- 0445624730
Деснянский район
- ул. Будищанская, 4
- 0445337251
Днепровский район
- ул. Курнатовского, 7-А
- 0445120035
Оболонский район
- ул. Озерная, 18-А
- 0444140941
Печерский район
- ул. Бойчука (Киквидзе), 11-А
- 0667330730
Подольский район
- ул. Братская, 15/9
- 0444250512
Святошинский район
- ул. Жмеринская, 22-А
- 0444059275
Соломенский район
- б-р О. Гавела, 83-А
- 0444977327
Шевченковский район
- ул. Сальского, 11-А
- 0444670014
Сейчас в домовых чатах и районных группах в соцсетях начали распространять некорректную информацию о возможности заказа продуктовых наборов через контактный центр 1551. Из-за большого количества звонков работа контактного центра фактически заблокирована и учреждение не может выполнять свои прямые функции.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!