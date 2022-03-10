Кто и где может получить их рассказали на официальном канале Киевской городской госадминистрации.

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Кто может получить соцпомощь

С заявками на получение продуктовых наборов следует обращаться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства

Обратите внимание! Территориальные центры обеспечивают продуктовыми наборами только тех лиц, которые принадлежат к социально незащищенным категориям и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Речь идет о:

  • лицах с инвалидностью,
  • семьях, в которых воспитываются дети с инвалидностью,
  • одиноких людях пожилого возраста,
  • паллиативных больных,
  • лиц, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов и т.п.

Если вы относитесь к одной из этих категорий лиц, то можете обратиться в территориальные центры социального обслуживания с заявкой о помощи.

Список адресов и график работы:

Киевский городской территориальный центр социального обслуживания

  • ул. Котельникова, 32/11
  • 0444509166

Голосеевский район

  • ул. Л. Толстого, 25/2
  • 0442350040

Дарницкий район

  • ул. Вербицкого, 9-И
  • 0445624730

Деснянский район

  • ул. Будищанская, 4
  • 0445337251

Днепровский район

  • ул. Курнатовского, 7-А
  • 0445120035

Оболонский район

  • ул. Озерная, 18-А
  • 0444140941

Печерский район

  • ул. Бойчука (Киквидзе), 11-А
  • 0667330730

Подольский район

  • ул. Братская, 15/9
  • 0444250512

Святошинский район

  • ул. Жмеринская, 22-А
  • 0444059275

Соломенский район

  • б-р О. Гавела, 83-А
  • 0444977327

Шевченковский район

  • ул. Сальского, 11-А
  • 0444670014

Сейчас в домовых чатах и ​​районных группах в соцсетях начали распространять некорректную информацию о возможности заказа продуктовых наборов через контактный центр 1551. Из-за большого количества звонков работа контактного центра фактически заблокирована и учреждение не может выполнять свои прямые функции.

ВСУ

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