Хто та де може їх отримати розповіли на офіційному каналі Київської міської держадміністрації.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Хто може отримати соцдопомогу

Із заявками на отримання продуктових наборів треба звертатися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання



Зверніть увагу! Територіальні центри забезпечують продуктовими наборами тільки тих осіб, що належать до соціально незахищених категорій, та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах.



Ідеться про:

осіб з інвалідністю,

родини, в яких виховуються діти з інвалідністю,

одиноких людей літнього віку,

паліативних хворих,

осіб, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів тощо.

Якщо ви належите до однієї з цих категорій осіб, то можете звернутися до територіальних центрів соціального обслуговування із заявкою про допомогу.

Перелік адрес і графік роботи:

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування

вул. Котельникова, 32/11

0444509166

Голосіївський район

вул. Л. Толстого, 25/2

0442350040

Дарницький район

вул. Вербицького, 9-І

0445624730

Деснянський район

вул. Будищанська, 4

0445337251

Дніпровський район

вул. Курнатовського, 7-А

0445120035

Оболонський район

вул. Озерна, 18-А

0444140941

Печерський район

вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А

0667330730

Подільський район

вул. Братська, 15/9

0444250512

Святошинський район

вул. Жмеринська, 22-А

0444059275

Солом’янський район

б-р В. Гавела, 83-А

0444977327

Шевченківський район

вул. Сальського, 11-А

0444670014

Наголошуємо: 15-51 НЕ приймає заявки на продуктові набори.

Наразі у будинкових чатах та районних групах в соцмережах почали поширювати некоректну інформацію про можливість замовлення продуктових наборів через контактний центр 1551. Через велику кількість дзвінків робота контактного центру фактично заблокована і установа не може виконувати свої прямі функції.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.

