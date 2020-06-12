Олигархи покупают телеканалы не только для того, чтобы зарабатывать на рекламе. Их цель часто другая – защищать собственные интересы и влиять на политику государства.

Виктор Медведчук имеет больший контроль в украинском медиапространстве, чем было известно. Пророссийский олигарх влияет не только на телеканалы ZIK, NewsOne и 112, а также частично, через жену, владеет акциями 1+1, 2+2 и ТЕТ. Об этом сообщалось на сайте 24 канала.

Читать подробнее об этом здесь Жене Медведчука принадлежат почти 10% акций "1+1"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум президента России Владимира Путина указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Об этом сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Виктор Медведчук и его медиапространство

Адвокат политика Игорь Кириленко информацию подтвердил. Он сообщил, что жене Виктора Медведчука Оксане Марченко принадлежат 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций телеканала "ТЕТ".

В медиахолдинге 1+1 media, который принадлежит Игорю Коломойскому, сообщили, что не знали об этом. "Для нас это новость", – говорится в заявлении.

В это трудно поверить, поскольку журналисты выяснили, что Коломойский и Медведчук имеют еще совместный бизнес в энергетике и металлургии, передает Радио Свобода.



Владимир Путин и его кум Виктор Медведчук / Фото TASS

Доля канала 2+2 принадлежит Медведчуку через его кипрскую фирму. Она фигурирует в структуре собственности телеканала. Через ряд компаний олигарх контролирует 24,51% акций.

В 2018-19 годах Виктор Медведчук приобрел телеканалы ZIK, NewsOne и 112. Официально они принадлежат нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку, но контролирует медиахолдинг именно Виктор Медведчук.

Кто из олигархов также владеет телеканалами

Ринат Ахметов

Донецкий олигарх владеет холдингом Медиа Группа Украина, в который входят такие телеканалы: Украина, НЛО ТВ, Футбол 1, Футбол 2, Индиго ТВ. Также недавно был основан новый телеканал – Украина 24.

Игорь Коломойский

Контролирует 1+1 Media, в который входят следующие телеканалы: 1+1 , 2+2, Плюс Плюс, ТЕТ, УНИАН ТВ и Бигуди.

Виктор Пинчук

Холдинг Starlight Media занимает первое место среди медиа-компаний по количеству зрительской аудитории. В него входят каналы Новый, ICTV, СТБ, М1, М2. Холдинг специализируется на развлекательном контенте.



Какие телеканалы контролируются олигархами / Инфографика 24 канала

Петр Порошенко

Пятый президент Украины и олигарх обладает 5-м каналом. Также под его контролем находится телеканал "Прямой", но его владельцем юридически является Владимир Макеенко.

Константин Жеваго

Олигарх вместе с министром МВД Арсеном Аваковым (записано на его жену), а также Арсением Яценюком и Николаем Княжицким обладают телеканалом Эспрессо TV.

Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ

Холдинг Inter Media Group владеет каналами Интер, Интер +, НТН, К1, К2, МЕГА, Пиксель, Zoom, Enter-фильм.

Доля аудитории

Использовав данные Индустриального телевизионного комитета за май 2020 года, мы посчитали общий процент зрительской аудитории медиахолдингов, принадлежащих олигархам. Олигархи контролируют 71% зрительской аудитории в Украине.