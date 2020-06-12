Контроль олигархов и пропаганда: кому принадлежат украинские каналы
Олигархи покупают телеканалы не только для того, чтобы зарабатывать на рекламе. Их цель часто другая – защищать собственные интересы и влиять на политику государства.
Виктор Медведчук имеет больший контроль в украинском медиапространстве, чем было известно. Пророссийский олигарх влияет не только на телеканалы ZIK, NewsOne и 112, а также частично, через жену, владеет акциями 1+1, 2+2 и ТЕТ. Об этом сообщалось на сайте 24 канала.
Читать подробнее об этом здесь Жене Медведчука принадлежат почти 10% акций "1+1"
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум президента России Владимира Путина указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Об этом сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".
Виктор Медведчук и его медиапространство
Адвокат политика Игорь Кириленко информацию подтвердил. Он сообщил, что жене Виктора Медведчука Оксане Марченко принадлежат 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций телеканала "ТЕТ".
В медиахолдинге 1+1 media, который принадлежит Игорю Коломойскому, сообщили, что не знали об этом. "Для нас это новость", – говорится в заявлении.
В это трудно поверить, поскольку журналисты выяснили, что Коломойский и Медведчук имеют еще совместный бизнес в энергетике и металлургии, передает Радио Свобода.
Владимир Путин и его кум Виктор Медведчук / Фото TASS
Доля канала 2+2 принадлежит Медведчуку через его кипрскую фирму. Она фигурирует в структуре собственности телеканала. Через ряд компаний олигарх контролирует 24,51% акций.
В 2018-19 годах Виктор Медведчук приобрел телеканалы ZIK, NewsOne и 112. Официально они принадлежат нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку, но контролирует медиахолдинг именно Виктор Медведчук.
Кто из олигархов также владеет телеканалами
Ринат Ахметов
Донецкий олигарх владеет холдингом Медиа Группа Украина, в который входят такие телеканалы: Украина, НЛО ТВ, Футбол 1, Футбол 2, Индиго ТВ. Также недавно был основан новый телеканал – Украина 24.
Игорь Коломойский
Контролирует 1+1 Media, в который входят следующие телеканалы: 1+1 , 2+2, Плюс Плюс, ТЕТ, УНИАН ТВ и Бигуди.
Холдинг Starlight Media занимает первое место среди медиа-компаний по количеству зрительской аудитории. В него входят каналы Новый, ICTV, СТБ, М1, М2. Холдинг специализируется на развлекательном контенте.
Какие телеканалы контролируются олигархами / Инфографика 24 канала
Петр Порошенко
Пятый президент Украины и олигарх обладает 5-м каналом. Также под его контролем находится телеканал "Прямой", но его владельцем юридически является Владимир Макеенко.
Константин Жеваго
Олигарх вместе с министром МВД Арсеном Аваковым (записано на его жену), а также Арсением Яценюком и Николаем Княжицким обладают телеканалом Эспрессо TV.
Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ
Холдинг Inter Media Group владеет каналами Интер, Интер +, НТН, К1, К2, МЕГА, Пиксель, Zoom, Enter-фильм.
Доля аудитории
Использовав данные Индустриального телевизионного комитета за май 2020 года, мы посчитали общий процент зрительской аудитории медиахолдингов, принадлежащих олигархам. Олигархи контролируют 71% зрительской аудитории в Украине.
- Starlight Media (Виктор Пинчук) – 26,04%
- 1 + 1 Media (Игорь Коломойский, Виктор Медведчук) – 17,22%
- Inter Media Group (Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ) – 13,39%
- Медиа Группа Украина (Ринат Ахметов) – 11,94%
- Медиахолдинг Новости (Виктор Медведчук) – 1,49%
- Петр Порошенко – 0,94%