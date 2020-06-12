Контроль олігархів та пропаганда: кому належать українські канали
Олігархи купують телеканали не тільки для того, щоб заробляти на рекламі. Їх мета часто інша – захищати власні інтереси й впливати на політику держави.
Віктор Медведчук має більший контроль в українському медіапросторі, ніж було відомо. Проросійський олігарх впливає не лише на телеканали ZIK, NewsOne та 112, а також частково, через дружину, володіє акціями 1+1, 2+2 та ТЕТ. Про це повідомлялось на сайті 24 каналу.
Читати детально про це тут Дружині Медведчука належать майже 10% акцій "1+1"
Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента Росії Володимира Путіна вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1". Про це повідомили журналісти програми "Схеми: корупція в деталях".
Віктор Медведчук та його медіапростір
Адвокат політика Ігор Кириленко інформацію підтвердив. Він повідомив, що дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко належать 8,22% акцій телеканалу "1+1" і 8,17% акцій телеканалу "ТЕТ".
В медіахолдингу 1+1 media, який належить Ігорю Коломойському, повідомили, що не знали про це. "Для нас це новина", – йдеться у заяві.
У це важко повірити, оскільки журналісти з’ясували, що Коломойський та Медведчук мають ще спільний бізнес в енергетиці та металургії, передає Радіо Свобода.
Володимир Путін та його кум Віктор Медведчук / Фото TASS
Частка каналу 2+2 належить Медведчуку через його кіпрську фірму. Вона фігурує у структурі власності телеканалу. Через низку компаній олігарх контролює 24,51% акцій.
У 2018-19 роках Віктор Медведчук придбав телеканали ZIK, NewsOne та 112. Офіційно вони належать нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку, але контролює медіахолдинг саме Віктор Медведчук.
Хто з олігархів також володіє телеканалами
Рінат Ахметов
Донецький олігарх володіє холдингом Медіа Група Україна, до якого входять такі телеканали: Україна, НЛО ТБ, Футбол 1, Футбол 2, Індиго ТV. Також нещодавно був заснований новий телеканал – Україна 24.
Ігор Коломойський
Контролює 1+1 Media, у який входять наступні телеканали: 1+1, 2+2, Плюс Плюс, ТЕТ, УНІАН ТБ та Бігуді.
Віктор Пінчук
Холдинг Starlight Media посідає перше місце серед медіа-компаній за кількістю глядацької аудиторії. В нього входять канали Новий, ICTV, Стб, М1, М2. Холдинг спеціалізується на розважальному контенті.
Які телеканали контролюються олігархами / Інфографіка 24 каналу
Петро Порошенко
П’ятий президент України й олігарх володіє 5-м каналом. Також під його контролем знаходиться телеканал "Прямий", але його власником юридично є Володимир Макеєнко.
Костянтин Жеваго
Олігарх разом з міністром МВС Арсеном Аваковим (записано на його дружину), а також Арсенієм Яценюком та Миколою Княжицьким володіють телеканалом Еспресо TV.
Сергій Льовочкін та Дмитро Фірташ
Холдинг Inter Media Group володіє каналами Інтер, Інтер+, НТН, К1, К2, МЕГА, Піксель, Zoom, Enter-фільм.
Частка аудиторії
Використавши дані Індустріального телевізійного комітету за травень 2020 року, ми порахували загальний відсоток глядацької аудиторії медіахолдингів, що належать олігархам. Олігархи контролюють 71% глядацької аудиторії в Україні.
- Starlight Media (Віктор Пінчук) – 26,04%
- 1+1 Media (Ігор Коломойський, Віктор Медведчук) – 17,22%
- Inter Media Group (Сергій Льовочкін та Дмитро Фірташ) – 13,39%
- Медіа Група Україна (Рінат Ахметов) – 11,94%
- Медіахолдинг Новини (Віктор Медведчук) – 1,49%
- Петро Порошенко – 0,94%