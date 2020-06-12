Олігархи купують телеканали не тільки для того, щоб заробляти на рекламі. Їх мета часто інша – захищати власні інтереси й впливати на політику держави.

Віктор Медведчук має більший контроль в українському медіапросторі, ніж було відомо. Проросійський олігарх впливає не лише на телеканали ZIK, NewsOne та 112, а також частково, через дружину, володіє акціями 1+1, 2+2 та ТЕТ. Про це повідомлялось на сайті 24 каналу.

Читати детально про це тут Дружині Медведчука належать майже 10% акцій "1+1"

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента Росії Володимира Путіна вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1". Про це повідомили журналісти програми "Схеми: корупція в деталях".

Віктор Медведчук та його медіапростір

Адвокат політика Ігор Кириленко інформацію підтвердив. Він повідомив, що дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко належать 8,22% акцій телеканалу "1+1" і 8,17% акцій телеканалу "ТЕТ".

В медіахолдингу 1+1 media, який належить Ігорю Коломойському, повідомили, що не знали про це. "Для нас це новина", – йдеться у заяві.

У це важко повірити, оскільки журналісти з’ясували, що Коломойський та Медведчук мають ще спільний бізнес в енергетиці та металургії, передає Радіо Свобода.

Володимир Путін та його кум Віктор Медведчук / Фото TASS

Частка каналу 2+2 належить Медведчуку через його кіпрську фірму. Вона фігурує у структурі власності телеканалу. Через низку компаній олігарх контролює 24,51% акцій.

У 2018-19 роках Віктор Медведчук придбав телеканали ZIK, NewsOne та 112. Офіційно вони належать нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку, але контролює медіахолдинг саме Віктор Медведчук.

Хто з олігархів також володіє телеканалами

Рінат Ахметов

Донецький олігарх володіє холдингом Медіа Група Україна, до якого входять такі телеканали: Україна, НЛО ТБ, Футбол 1, Футбол 2, Індиго ТV. Також нещодавно був заснований новий телеканал – Україна 24.

Ігор Коломойський

Контролює 1+1 Media, у який входять наступні телеканали: 1+1, 2+2, Плюс Плюс, ТЕТ, УНІАН ТБ та Бігуді.

Холдинг Starlight Media посідає перше місце серед медіа-компаній за кількістю глядацької аудиторії. В нього входять канали Новий, ICTV, Стб, М1, М2. Холдинг спеціалізується на розважальному контенті.

Які телеканали контролюються олігархами / Інфографіка 24 каналу

Петро Порошенко

П’ятий президент України й олігарх володіє 5-м каналом. Також під його контролем знаходиться телеканал "Прямий", але його власником юридично є Володимир Макеєнко.

Костянтин Жеваго

Олігарх разом з міністром МВС Арсеном Аваковим (записано на його дружину), а також Арсенієм Яценюком та Миколою Княжицьким володіють телеканалом Еспресо TV.

Сергій Льовочкін та Дмитро Фірташ

Холдинг Inter Media Group володіє каналами Інтер, Інтер+, НТН, К1, К2, МЕГА, Піксель, Zoom, Enter-фільм.

Частка аудиторії

Використавши дані Індустріального телевізійного комітету за травень 2020 року, ми порахували загальний відсоток глядацької аудиторії медіахолдингів, що належать олігархам. Олігархи контролюють 71% глядацької аудиторії в Україні.