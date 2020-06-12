Оксана Марченко – дружина Віктора Медведчука – згідно з його декларацією є власницею компанії, яка присутня також у структурі власності "1+1", і їй належать 8,22% акцій телеканалу.

Віктор Медведчук до березні 2016 року був власником товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Гармонія", а в березні 2016 року власницею стала Оксана Марченко. Про це повідомив адвокат Медведчука Ігор Кириленко – пише пресслужба "ОПЗЖ".

До теми Скандал навколо "1+1": і тут кум Путіна Медведчук?

Що відомо про "Інвестиційну компанію "Гармонія" та володіння Марченко

За словами кума Путіна, товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Гармонія" в січні 2012 року придбало за ліцензією Національного банку 100% акцій кіпрської компанії "Бересінтіо Інвестментс Лтд".

У лютому 2012 року компанія "Бересінтіо Інвестментс Лтд" купила у компанії "Інвесіс Інвестментс Лтд" 100% акцій компанії "Ларома Венчуріз Лтд", яка володіла і продовжує володіти 33,33% акцій компанії "Болвік Венчуріз Лтд".

Компанія "Болвік Венчуріз Лтд" володіє 49,999% акцій компанії "Алстром Бізнес Корп".

"Алстром Бізнес Корп" в свою чергу, володіє частками телеканалу "1+1" і телеканалу ТЕТ.

Згодом власником 100% акцій компанії "Ларома Венчуріз Лтд" стала компанія "Селкорівія Венчерс Лтд", яка належить Марченко.

Відповідно – сказав адвокат – Марченко володіє 8,22% акцій телеканалу "1+1" і 8,17% акцій телеканалу ТЕТ.

Що відомо про розслідування "Схем"

► Як з'ясували розслідувачі програми "Схеми: корупція в деталях" від " Радіо Свобода " голова політради партії ОПЗЖ і кум Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".