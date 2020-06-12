Дружині Медведчука належать майже 10% акцій "1+1"
Оксана Марченко – дружина Віктора Медведчука – згідно з його декларацією є власницею компанії, яка присутня також у структурі власності "1+1", і їй належать 8,22% акцій телеканалу.
Віктор Медведчук до березні 2016 року був власником товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Гармонія", а в березні 2016 року власницею стала Оксана Марченко. Про це повідомив адвокат Медведчука Ігор Кириленко – пише пресслужба "ОПЗЖ".
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Що відомо про "Інвестиційну компанію "Гармонія" та володіння Марченко
- За словами кума Путіна, товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Гармонія" в січні 2012 року придбало за ліцензією Національного банку 100% акцій кіпрської компанії "Бересінтіо Інвестментс Лтд".
- У лютому 2012 року компанія "Бересінтіо Інвестментс Лтд" купила у компанії "Інвесіс Інвестментс Лтд" 100% акцій компанії "Ларома Венчуріз Лтд", яка володіла і продовжує володіти 33,33% акцій компанії "Болвік Венчуріз Лтд".
- Компанія "Болвік Венчуріз Лтд" володіє 49,999% акцій компанії "Алстром Бізнес Корп".
- "Алстром Бізнес Корп" в свою чергу, володіє частками телеканалу "1+1" і телеканалу ТЕТ.
- Згодом власником 100% акцій компанії "Ларома Венчуріз Лтд" стала компанія "Селкорівія Венчерс Лтд", яка належить Марченко.
Відповідно – сказав адвокат – Марченко володіє 8,22% акцій телеканалу "1+1" і 8,17% акцій телеканалу ТЕТ.