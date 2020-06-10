Голова політради партії ОПЗЖ і кум Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

Дружина Медведчука Оксана Марченко є кінцевою бенефіціарною власницею компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів. Це з'ясували журналісти-розслідувачі програми "Схеми: корупція в деталях", повідомляє "Радіо Свобода".

Саме Bolvik Ventures Ltd через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1". Про це мовиться у повідомленні про структуру власності на сайті каналу "1+1" станом на 2 березня 2020 року.

У цьому ж повідомленні вказано, що Bolvik Ventures Ltd контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Віктора Медведчука.



Структура власності на сайті каналу "1+1" / Графіка сайту "1+1"

Аналогічна ситуація зі ще однією компанією, яку задекларував Медведчук. Кіпрська фірма фігурує у структурі власності телеканалу "2+2" (ТОВ "Гравіс-Кіно"). Через низку компаній, вона контролює частку розміром 24,51%.

Водночас у структурі власності телеканалу "ПлюсПлюс", що входить у групу, Bolvik Ventures не фігурує.

Що про це каже Ігор Коломойський

Під час телефонної розмови з журналістами програми "Схеми" Коломойський зазначив, що інформація про частку родини Медведчуків у структурі "Студії 1+1" для нього новина.

Для мене це новина. Порядок наступний. Ми отримали цю інформацію. Телеканал повинен у строк відправити запити: коли відбулося відчуження, як відбулося відчуження і чому не повідомили. Тобто чому не повідомили? Чому ми про це дізнаємося із декларації?

– зазначив олігарх.

Коломойський додав, що раніше Bolvik Ventures Ltd дійсно контролював Суркіс, однак він міг продати компанію Медведчуку. Олігарх зазначив, що треба з'ясувати деталі цього, адже з декларації нічого не зрозуміло. Насамкінець Коломойський зауважив, що ніколи не розділяв Медведчука та Суркіса і завжди вважав, що вони разом.

До Віктора Медведчука та Оксани Марченко журналістам додзвонитись, на жаль, не вдалось. На телефонні дзвінки журналістів не відповіли і брати Суркіси.

Цікаво Три пальта Медведчука і 97 компаній Марченко: кум Путіна оприлюднив свої космічні статки

Позиція "1+1"

У пресслужбі "1+1" зазначили, що наразі не можуть прокоментувати цю інформацію, адже для них вона також стала новиною. Про це пише "Детектор Медіа".

Юристи медіагрупи направили відповідні запити до компаній, які входять до структури власності телеканалу, й очікуємо відповідь,

– мовиться у повідомленні пресслужби.

Бізнес Медведчука: що про це відомо

У 2019 році Віктор Медведчук заявляв, що Оксана Марченко є лише номінальною власницею бізнесу, а справжнім власником та керівником є він.

Моя дружина не займається бізнесом, вона володіє бізнесом, а керую бізнесом я. Чому я не можу володіти бізнесом? Тому що мої "улюблені" американці у березні 2014 року запровадили стосовно мене санкції. З цим пов'язані особливості бізнесу, який належить сьогодні родині,

– заявляв Медведчук в ефірі телеканалу NewsOne.

До слова, влітку 2018 року "Схеми" першими встановили пов'язаність менеджменту телеканалу "112 Україна" із Віктором Медведчуком після зміни редакційної політики телеканалу. Згодом оточення Віктора Медведчука стало контролювати групу із трьох телеканалів: "112 Україна", NewsOne і ZIK.