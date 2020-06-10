Глава политсовета партии ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук указал в своей декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Жена Медведчука Оксана Марченко является конечным бенефициарным владелицем компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов. Это выяснили журналисты-расследователи программы "Схемы: коррупция в деталях", сообщает "Радио Свобода".

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Именно Bolvik Ventures Ltd через цепочку других компаний владеет 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Об этом говорится в сообщении о структуре собственности на сайте канала "1+1" по состоянию на 2 марта 2020 года.

В этом же сообщении указано, что Bolvik Ventures Ltd контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука.

Структура собственности на сайте канала "1+1" / Графика сайта "1+1"

Аналогичная ситуация с еще одной компанией, которую задекларировал Медведчук. Кипрская фирма фигурирует в структуре собственности телеканала "2+2" (ООО "Гравис-Кино"). Через ряд компаний, она контролирует долю размером 24,51%.

В то же время в структуре собственности телеканала "Плюсплюс", входящего в группу, Bolvik Ventures не фигурирует.

Что об этом говорит Игорь Коломойский

Во время телефонного разговора с журналистами программы "Схемы" Коломойский отметил, что информация о доле семьи Медведчуков в структуре "Студии 1+1" для него новость.

Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть почему не сообщили? Почему мы об этом узнаем из декларации?,

– отметил олигарх.

Коломойский добавил, что ранее Bolvik Ventures Ltd действительно контролировал Суркис, однако он мог продать компанию Медведчуку. Олигарх добавил, что нужно выяснить детали этого, ведь по декларации ничего не понятно. Наконец Коломойский отметил, что никогда не разделял Медведчука и Суркисов и всегда считал, что они вместе.

К Виктору Медведчуку и Оксане Марченко журналистам дозвониться, к сожалению, не удалось. На телефонные звонки журналистов не ответили и братья Суркисы.

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Позиция "1+1"

В пресс-службе "1+1" отметили, что пока не могут прокомментировать эту информацию, ведь для них она также стала новостью. Об этом пишет "Детектор Медіа".

Юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала, ожидаем ответ,

– говорится в сообщении прессслужбы.

Бизнес Медведчука: что об этом известно

В 2019 году Виктор Медведчук заявлял, что Оксана Марченко является лишь номинальной владелицей бизнеса, а настоящим владельцем и руководителем является он.

Моя жена не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что мои "любимые" американцы в марта 2014 года ввели в отношении меня санкции. С этим связаны особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье,

– заявлял Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

К слову, летом 2018 "Схемы" первыми установили связь менеджмента телеканала "112 Украина" с Виктором Медведчуком после изменения редакционной политики телеканала. Впоследствии окружения Виктора Медведчука стало контролировать группу из трех телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZIK.