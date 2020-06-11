Голова політпартії ОПЗЖ і кум Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

Скандалів навколо медіа в Україні все більше

Журналісти "Радіо Свобода" проаналізували, що у декларації Медведчука вказано, що його дружина телеведуча Оксана Марченко – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів.

Ознайомтесь: Кум Путіна Медведчук має частку у телеканалах "1+1" та "2+2", – ЗМІ

Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1", йдеться в повідомленні про структуру власності на сайті каналу "1+1" станом на 2 березня 2020 року, – пишуть ЗМІ.

Чекаємо реакції "плюсів".

Натомість, чутки навколо продажу цьому ж Медведчуку холдинга Пінчука активно спростовують причетні і менеджмент. Є інформація, що днями збирали колектив і показували: телеканали холдингу є прибутковими, продавати його не збираються.

Стратегія Медведчука щодо скупки телепростору є гарним тестом для власників ФПГ щодо того, ким вони є. Національним виробником і захисником інтересів держави, чи просто "тварями дрожащіми", яким пофартило в 90-х.