Оксана Марченко – жена Виктора Медведчука – согласно его декларации является владелицей компании, которая присутствует также в структуре собственности "1+1", и ей принадлежит 8,22% акций телеканала.

Виктор Медведчук до марта 2016 года был владельцем общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гармония", а в марте 2016 года владелицей стала Оксана Марченко. Об этом сообщил адвокат Медведчука Игорь Кириленко – пишет пресс-служба "ОПЗЖ".

К теме Скандал вокруг "1+1": и здесь кум Путина Медведчук?

Что известно об "Инвестиционной компании "Гармония" и владении Марченко

По словам кума Путина, общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гармония" в январе 2012 года приобрело по лицензии Национального банка 100% акций кипрской компании "Бересинтио Инвестментс Лтд".

В феврале 2012 года компания "Бересинтио Инвестментс Лтд" купила у компании "Инвесис Инвестментс Лтд" 100% акций компании "Ларома Венчуриз Лтд", которая владела и продолжает владеть 33,33% акций компании "Болвик Венчуриз Лтд".

Компания "Болвик Венчуриз Лтд" владеет 49,999% акций компании "Алстром Бизнес Корп".

"Алстром Бизнес Корп", в свою очередь, владеет долями телеканала "1+1" и телеканала ТЕТ.

Впоследствии владельцем 100% акций компании "Ларома Венчуриз Лтд" стала компания "Селкоривия Венчерс Лтд", которая принадлежит Марченко.

Соответственно, сказал адвокат, Марченко владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций телеканала ТЕТ.

Что известно о расследовании "Схем"

► Как выяснили расследователи программы "Схемы: коррупция в деталях" от "Радио Свобода" глава политсовета партии ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук указал в своей декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

► Жена Медведчука Оксана Марченко является конечной бенефициарной владелицей компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов.

► Именно Bolvik Ventures Ltd через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Об этом говорится в сообщении о структуре собственности на сайте канала "1+1" по состоянию на 2 марта 2020 года.