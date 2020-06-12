Нардеп "Опозиційної платформи – За життя", олігарх та кум російського президента Путіна Віктор Медведчук є бізнес-партнером Ігоря Коломойського. Раніше стало відомо, що сім’я Медведчуків має частку у структурі "Студії 1+1". Тепер же зв’язки Коломойського та Медведчука виявили у енергетичній та металургійній галузях.

Річ у тім, що чимало фірм Медведчука, зареєстровані за кордоном на його дружину Оксану Марченко. Вони володіють частками в українських компаніях, а партнером у бізнесі є Коломойський, передає "Радіо Свобода".

Раніше Кум Путіна Медведчук має частку у телеканалах "1+1" та "2+2", – ЗМІ

Зв’язки в енергетиці

Мовиться про:

"Львівобленерго";

"Прикарпаттяобленерго";

"Запоріжжяобленерго".

Згідно з розслідуванням "Схем", 88% акцій "Прикарпаттяобленерго" записані на 5 кіпрських фірм: Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Kerelio Commercial Ltd (12,7%), Miosaria Commercial Ltd (12,5%) та Zocatini Enterprises Ltd (12,5%).

Співвласником та кінцевим бенефіціаром усіх п’яти фірм є дружина Медведчука. У "Прикарпаттяобленерго" кажуть, що інформації про це у них немає.

А ось 89% акцій "Львівобленерго" записані на ці ж кіпрські фірми, тож частка родини народного депутата може складати до 44% акцій енергокомпанії.

Ще майже 5% акцій цього обленерго володіє кіпрська Wadless Holdings Ltd. Ця фірма є близькою до оточення бізнесмена Ігоря Коломойського – у 2018 році вона була серед позивачів до напівдержавної ПАТ "Укрнафта" щодо стягнення дивідендів. Компанії також належить 9% акцій латвійського PrivatBank, основним акціонером якого є українського "Приватбанк",

– мовиться у розслідуванні.

У "Запоріжжяобленерго" контрольний пакет акцій у держави становить 60,2%. Ще понад 35% акцій записані на 3 кіпрські фірми: Lex Perfecta Ltd (16,5%), Bikontia Enteprises Ltd (12,3%) та Kerelio Commercial Ltd (7,1%).

Власницею першої і третьої знову ж таки є дружина Медведчука. Відтак, його родині належить 12% акцій енергетичного товариства.

Водночас, компанію Bikontia Enteprises пов’язують із бізнесменом російського походження Костянтином Григоришиним та Ігорем Коломойським.

Зв’язки в металургії

Їх розслідувачі виявили стосовно заводу "Дніпроспецсталь" і "Запорізького заводу феросплавів".

Перший виробляє деталі із нержавіючої сталі. Понад 91% акцій цього підприємства записані на 5 кіпрських фірм: Venox Holdings Ltd (47,1%), Gazaro Ltd (16,5%), Boundryco Ltd (11%), Middleprime Ltd (9,8%), Crascoda Holdings Ltd (6,7%).

Контролюють завод бізнес-групи "Приват" та російська VS Energy. Остання належить Олександру Бабакову, ексдепутату Держдуми Росії від партії "Единая Россия".

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Ба більше – нещодавно Віктор Медведчук вніс у декларацію фірми Gazaro Ltd, Boundryco Ltd та Crascoda Holdings Ltd. Загалом у них 34,2% акцій заводу, бенефіціаром цих фірм депутат є частково.

Відтак, суто родина Медведчука є кінцевим бенефіціаром щонайменше 17% акцій "Дніпроспецсталі".​

У "Запорізького заводу феросплавів" 90% акцій записані на 5 кіпрських фірм: Soltex Ltd (22,4%), Matrimax Ltd (22,4%), Tapesta Ltd (18,8%), Walltron Ltd (18,6%) та Halefield Holdings Ltd (7,7%).

Фактично половиною заводу володіє родина Медведчука, який задекларував 4 з 5 компаній-власників підприємства. Це офшорні компанії з Британських Віргінських островів, вони сукупно володіють 41% акцій заводу у Запоріжжі.

П’ята компанія, яка вказана у структурі власності заводу – кіпрська Halefield Holdings Ltd. Ця фірма може входити до складу умовної групи "Приват", оскільки раніше вона фігурувала як одна з найбільших фірм за об’ємами операцій із кіпрською філією "Приватбанку".

Зверніть увагу! Крім енергетики та металургії Медведчук і Коломойський мають спільні інтереси у сфері логістики нафтопродуктів та медіабізнесі.