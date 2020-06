Нардеп "Оппозиционной платформы – За жизнь", олигарх и кум российского президента Путина Виктор Медведчук является бизнес-партнером Игоря Коломойского. Ранее стало известно, что семья Медведчуков имеет долю в структуре "Студии 1+1". Теперь же связи Коломойского и Медведчука обнаружили в энергетической и металлургической отраслях.

Дело в том, что немало фирм Медведчука зарегистрированы заграницей на его жену Оксану Марченко. Они владеют долями в украинских компаниях, а партнером в бизнесе является Коломойский, передает "Радио Свобода".

Раньше Кум Путина Медведчук имеет долю в телеканалах "1+1" и "2+2", – СМИ

Связи в энергетике

Говорится о:

"Львовоблэнерго";

"Прикарпатьеоблэнерго";

"Запорожьеоблэнерго".

Согласно расследованию "Схем", 88% акций "Прикарпатьеоблэнерго" записаны на 5 кипрских фирм: Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Kerelio Commercial Ltd (12,7%), Miosaria Commercial Ltd (12,5%) и Zocatini Enterprises Ltd (12,5%).

Совладельцем и конечным бенефициаром всех пяти фирм является жена Медведчука. В "Прикарпатьеоблэнерго" говорят, что информации об этом у них нет.

А вот 89% акций "Львовоблэнерго" записаны на эти же кипрские фирмы, поэтому доля семьи народного депутата может составлять до 44% акций энергокомпании.

Еще почти 5% акций этого облэнерго владеет кипрская Wadless Holdings Ltd. Эта фирма близка к окружению бизнесмена Игоря Коломойского – в 2018 году она была среди истцов к полугосударственной ПАО "Укрнафта" о взыскании дивидендов. Компании также принадлежит 9% акций латвийского PrivatBank, основным акционером которого является украинский "Приватбанк",

– говорится в расследовании.

В "Запорожьеоблэнерго" контрольный пакет акций у государства составляет 60,2%. Еще более 35% акций записаны на 3 кипрских фирмы: Lex Perfecta Ltd (16,5%), Bikontia Enteprises Ltd (12,3%) и Kerelio Commercial Ltd (7,1%).

Владелицей первой и третьей опять же является жена Медведчука. Следовательно, его семье принадлежат 12% акций энергетического общества.

В то же время, компанию Bikontia Enteprises связывают с бизнесменом российского происхождения Константином Григоришиным и Игорем Коломойским.

Связи в металлургии

Их расследователи обнаружили в отношении завода "Днепроспецсталь" и "Запорожского завода ферросплавов".

Первый производит детали из нержавеющей стали. Более 91% акций этого предприятия записаны на 5 кипрских фирм: Venox Holdings Ltd (47,1%), Gazaro Ltd (16,5%), Boundryco Ltd (11%), Middleprime Ltd (9,8%), Crascoda Holdings Ltd (6,7%).

Контролируют завод бизнес-группы "Приват" и российская VS Energy. Последняя принадлежит Александру Бабакову, бывшему депутату Госдумы России от партии "Единая Россия".

Обратите внимание Три пальто Медведчука и 97 компаний Марченко: кум Путина обнародовал свое космическое состояние

Более того, недавно Виктор Медведчук внес в декларацию фирмы Gazaro Ltd, Boundryco Ltd и Crascoda Holdings Ltd. В целом у них 34,2% акций завода, бенефициаром этих фирм депутат является частично.

Следовательно, сугубо семья Медведчука является конечным бенефициаром по меньшей мере 17% акций "Днепроспецстали".​

У "Запорожского завода ферросплавов" 90% акций записаны на 5 кипрских фирм: Soltex Ltd (22,4%), Matrimax Ltd (22,4%), Tapesta Ltd (18,8%), Walltron Ltd (18,6%) и Halefield Holdings Ltd (7,7%).

Фактически половиной завода владеет семья Медведчука, который задекларировал 4 из 5 компаний-владельцев предприятия. Это оффшорные компании с Британских Виргинских островов, они совокупно владеют 41% акций завода в Запорожье.

Пятая компания, которая указана в структуре собственности завода, – кипрская Halefield Holdings Ltd. Эта фирма может входить в состав условной группы "Приват", поскольку ранее она фигурировала как одна из крупнейших фирм по объемам операций с кипрским филиалом "Приватбанка".

Обратите внимание! Кроме энергетики и металлургии Медведчук и Коломойский имеют общие интересы в сфере логистики нефтепродуктов и медиабизнесе.