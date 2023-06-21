Кому-то снова чешется взять под контроль столицу, – Кличко о ситуации, созданной в Киеве

Попытки центральной власти взять под контроль столицу и дискредитировать самоуправление парализуют работу и вносят хаос в управление городом в условиях военного положения.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем публичном видеообращении. По его словам, сейчас наблюдается кампания по дискредитации столичных властей.

Важно На фоне намерений устранить Кличко, Европарламент призвал укреплять местное самоуправление, – СМИ

О чем говорится в заявлении Кличко

"Сегодня происходит шквальная кампания по дискредитации столичной власти и меня лично. Бесконечные обыски, которые парализуют работу департаментов и служб города. В военное время вносят хаос в управление столицей. Не дают должным образом работать предприятиям критической инфраструктуры. По нескольку раз приходят за одной и той же документацией. Громкие заголовки новостей. Манипуляции и откровенная ложь. Стараются как могут, чтобы уничтожить репутацию Кличко. Но накопать на меня ничего не могут. Поэтому вручают подозрения подчиненным и громко говорят о якобы виновности. А когда дела развалятся в судах, никто ж не извинится, – заявил Виталий Кличко.

Он сообщил, что сегодня суд отправил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета руководителя департамента муниципальной безопасности Романа Ткачука. При этом ни один из глав районов, ответственных за убежища, не понес наказания.

Ни один из глав районов, которые ответственны за обустройство убежищ и являются балансодержателями и распорядителями средств, не пострадал. Ни за состояние укрытий, ни за феерические закупки в них. А находятся главы районов в вертикали центральной власти. Так мы говорим об объективности и отсутствии политических мотивов?,

– риторически спросил Кличко.

Кличко о ситуации, созданной в Киеве: смотрите видео

Он подчеркнул, что с начала войны не позволял себе политических выпадов или борьбы, потому что сейчас цель у всех должна быть одна: выгнать российских варваров с украинской земли.

Но видим, не все так поступают. Кому-то снова не терпится взять под контроль столицу. Мы уже победили? Нет других вызовов, главная проблема – Кличко? И это когда нужно работать всем сообща, используя международные контакты для победы Украины,

– подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в начале войны, когда нужно было убеждать Германию и договариваться о передаче оружия, к братьям Кличко обращались за помощью. А теперь "лепят врагов и уничтожают", подчеркнул Виталий Кличко.

"Заложниками ситуации политической борьбы вы делаете киевлян. Потому что разрушаете самоуправление в столице и систему жизнеобеспечения города, создавая хаос в условиях военного положения. Впрочем, уверен, Киев и эту бурю выстоит!"

– заверил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент в своей резолюции об устойчивой реконструкции и интеграции Украины в евроатлантическое сообщество от 15 июня 2023 года обратился к высшему руководству Украины с призывом укреплять местное самоуправление и усилить сотрудничество с Ассоциацией городов Украины во главе с Виталием Кличко.