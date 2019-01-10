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      Кому благодарен украинский моряк, спасенный от смертной казни

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      Сегодня, 10 января, в Киев прилетел одесский моряк Андрей Новичков, который почти год провел в иранской тюрьме и едва избежал смерти. Мужчине грозила смертная казнь из-за подозрения в убийстве иранского коллеги, выпавшего за борт судна Arezoo.

      Андрея почти два года держали под стражей.

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      Освобожденный моряк немногословен, однако за освобождение благодарит родного ему человека – бабушку Елене Вирановскую. Именно она обивала все пороги, чтобы спасти внука из иранской тюрьмы. Бабушка парня предложила обменять украинца на иранского шпиона. После долгих месяцев переговоров так и произошло. Али Джадуеля, которого в Украине приговорили к 11 годам тюрьмы обменяли на Новичкова.

      Заместитель главы Службы внешней разведки Украины Андрей Алексеенко отметил, что гражданин Ирана, которого президент помиловал, уже находится на территории своей страны.

      Андрей пошел в рейс еще в 2016 году. Устроился помощником капитана на судно иранской компании и сразу же узнал, что в коллективе будет единственным украинцем и православным. Однако он согласился на работу, потому что были нужны средства на лечение мамы. Во время плавания отношения с одним из подчиненных иранцев не складывались. После очередного конфликта матрос просто выпрыгнул за борт корабля.

      Человек, который может выпрыгнуть в ледяную воду, ни о чем не думая, не должен выходить в море. Мы искали его несколько дней, но тщетно. Тело мы не нашли,
      – сказал освобожденный украинский моряк Андрей Новичков.

      Его задержали на судне. Попросили выйти, заверив, что отвезут в гостиницу, однако отвезли в суд, где сказали, что он убийца. В Иране украинца едва не казнили по обвинению в умышленном убийстве. Пока Андрей находился в тюрьме – его мать, ради которой и ушел в рейс, умерла. Однако бабушка с нетерпением ждет его возвращения.

      Бабуся моряка Олена Вірановська
      Бабушка моряка Елена Вирановская

      Наших моряков в мире ценят, потому что они одни из самых квалифицированных. За рубежом плавают более 100 тысяч украинцев. В одной только Греции за решеткой находятся почти 170 украинцев. Большинство из них обвиняют в нелегальной перевозке мигрантов. На самом деле, часто моряки и не знают, что или кого везут, потому что и сами на чужих кораблях имеют немного прав.

      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Водный транспорт Иран
      Источник: 24 канал
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