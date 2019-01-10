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      Спасенный от смертной казни украинский моряк уже в Украине: фото

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      Украинский моряк, приговорен к смертной казни в Иране, вернулся в Украину
      Украинский моряк, приговорен к смертной казни в Иране, вернулся в Украину / 24 канал

      Украинский моряк Андрей Новичков, которому грозила смертная казнь в Иране за якобы убийство мусульманского матроса, вернулся на территорию Украины.

      Об этом сообщает корреспондент 24 канала.

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      24 канал писал, что Новичкова почти 2 года держали под стражей и обвиняли в убийстве иранского матроса Мохаммада Бахранпура, который выпал за борт судна Arezoo. Однако благодаря стараниям украинских дипломатов моряка удалось вернуть в Украину.

      Так, Новичков уже прибыл в Киев – его обменяли на иранского шпиона. Иранца своим указом помиловал Президент Украины Петр Порошенко. Гражданин Ирана уже в четверг, 10 января, ночью вернулся на свою родину. Зато Новичков прибыл домой в тот же день в 8 утра.

      Сначала домой, а там будет видно,
      – ответил Новичков на вопрос о том, что делать дальше.

      Сразу по возвращению в столицу он поедет в Одессу к своей бабушке.

      Український моряк
      Приговоренный к смертной казни моряк вернулся в Украину / Источник: 24 канал

      Напомним, в связи с возможной смертной казнью моряка Новичкова, украинцы в мае 2018 года обратились к президенту с петицией. В июне 2018 года украинский моряк объявил голодовку.

      Теги: Новости политики Новости Украины Водный транспорт Иран
      Источник: 24 Канал
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