Врятований від смертної кари український моряк вже в Україні: фото

Український моряк Андрій Новічков, якому загрожувала смертна кара в Ірані за нібито вбивство мусульманського матроса, повернувся на територію України.

Про це повідомляє кореспондент 24 каналу.

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24 канал писав, що Новічкова майже 2 роки тримали від вартою та звинувачували у вбивстві іранського матроса Мохаммада Бахранпура, який випав за борт судна Arezoo. Однак завдяки старанням українських дипломатів моряка вдалось повернути в Україну.

Так, Новічков вже прибув до Києва – його обміняли на іранського шпигуна. Іранця своїм указом помилував Президент України Петро Порошенко. Громадянин Ірану вже у четвер, 10 січня, вночі повернувся на свою батьківщину. Натомість Новічков прибув додому у той же день о 8 ранку.

Спочатку додому, а там буде видно,

– відповів Новічков на запитання про те, що робитиме далі.

Одразу після повернення у столицю він поїде в Одесу до своєї бабусі.



Засуджений до смертної кари моряк повернувся в Україну/ Джерело: 24 канал

Нагадаємо, у зв'язку з можливою стратою моряка Новічкова, українці у травні 2018 року звернулись до президента з петицією. У червні 2018 року український моряк оголосив голодування.