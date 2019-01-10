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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Врятований від смертної кари український моряк вже в Україні: фото

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      Український моряк, засуджений до страти в Ірані, повернувся до України
      Український моряк, засуджений до страти в Ірані, повернувся до України / 24 канал

      Український моряк Андрій Новічков, якому загрожувала смертна кара в Ірані за нібито вбивство мусульманського матроса, повернувся на територію України.

      Про це повідомляє кореспондент 24 каналу.

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      24 канал писав, що Новічкова майже 2 роки тримали від вартою та звинувачували у вбивстві іранського матроса Мохаммада Бахранпура, який випав за борт судна Arezoo. Однак завдяки старанням українських дипломатів моряка вдалось повернути в Україну.

      Так, Новічков вже прибув до Києва – його обміняли на іранського шпигуна. Іранця своїм указом помилував Президент України Петро Порошенко. Громадянин Ірану вже у четвер, 10 січня, вночі повернувся на свою батьківщину. Натомість Новічков прибув додому у той же день о 8 ранку.

      Спочатку додому, а там буде видно,
      – відповів Новічков на запитання про те, що робитиме далі.

      Одразу після повернення у столицю він поїде в Одесу до своєї бабусі.

      Український моряк
      Засуджений до смертної кари моряк повернувся в Україну/ Джерело: 24 канал

      Нагадаємо, у зв'язку з можливою стратою моряка Новічкова, українці у травні 2018 року звернулись до президента з петицією. У червні 2018 року український моряк оголосив голодування.

      Теги: Новини України Новини політики Іран Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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