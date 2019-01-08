Врятований від смертної кари: звільнили українського моряка, засудженого в Ірані

Українського моряка Андрія Новічкова, якого намагались засудити за вбивство колеги, випустили з іранської в’язниці.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на офіційній сторінці у Facebook.

Нагадаємо, одеському морякові Андрію Новічкову загрожувала смертна кара в Ірані через підозру в убивстві іранського колеги. Його звинувачували у вбивстві іранського матроса Мохаммада Бахранпура, який випав за борт судна Arezoo. Виявилося, що Андрій останнім бачив загиблого. Крім того, він єдиний не мусульманин на борту. Новічкова майже 2 роки тримали під вартою.

"Щойно було звільнено українського моряка Новічкова. Вітаю одеситів з поверненням нашого земляка!", – йдеться в повідомленні.

Рідній звільненого, бабусі Андрія Олені Миколаївні, вже повідомили хорошу звістку.

Наразі Андрій перебуває на території Посольства України в Ірані.

Варто наголосити, що у зв'язку з можливою стратою моряка Новічкова, українці у травні 2018 року звернулись до президента з петицією.

"17 січня 2017 року о 8:37 на судні Arezoo, під прапором Ірану, порт приписки Qeshm стався інцидент. Молодший рядовий матрос Mohammad Bahranpoor, за національністю іранець, вистрибнув за борт. Свідком цієї події став Андрій Олександрович Новiчков. Він відразу ж, як того вимагає морський кодекс, підняв тривогу та організував рятувальні роботи. Тіло матроса знайдено не було. Після прибуття в Іран Андрія Олександровича Новiчкова зняли з судна і відвезли в суд, де пред'явили звинувачення у вбивстві", – йшлося в петиції.

До слова, у червні 2018 року український моряк Андрій Новічков оголосив голодування.