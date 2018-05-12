Українського моряка можуть стратити в Ірані

Одеському морякові Андрію Новічкову загрожує смертна кара в Ірані через підозру в убивстві іранського колеги.

Про це йдеться у петиції на сайті президента України.

Читайте також: Ще в одній країні заборонили Telegram

Його звинувачують у вбивстві іранського матроса Мохаммада Бахранпура, який випав за борт судна Arezoo. Виявилося, що Андрій останнім бачив загиблого. Крім того, він єдиний не мусульманин на борту. Новічкова вже рік тримають під вартою.

Зараз Новічков знаходиться у в'язниці Евін у Тегерані. За законами шаріату, на Андрія чекає страта.

"Справа Андрія Олександровича Новiчкова ведеться перською мовою, якої він не знає. Відповідно, в чому його звинувачують і на підставі яких фактів, Андрій не знає. Під час перебування в ув'язненні померла його мати, якій були потрібні гроші на лікування. Ці гроші Андрій Новачків сподівався заробити в рейсі, виконуючи свої обов'язки", – йдеться в заяві родичів і друзів.