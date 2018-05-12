Украинского моряка могут казнить в Иране

Одесском моряку Андрею Новичкову грозит смертная казнь в Иране по подозрению в убийстве иранского коллеги.

Об этом говорится в петиции на сайте президента Украины.

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Его обвиняют в убийстве иранского матроса Мохаммада Бахранпура, который выпал за борт судна "Arezoo". Оказалось, что Андрей последним видел погибшего. Кроме того, он единственный не мусульманин на борту. Новичкова уже год держат под стражей.

Сейчас Новичков находится в тюрьме Эвин в Тегеране. По законам шариата, Андрея ждет смертная казнь.

"Дело Андрея Александровича Новiчкова ведется на персидском языке, которого он не знает. Соответственно, в чем его обвиняют и на основании каких фактов, Андрей не знает. Во время пребывания в заключении умерла его мать, которой требовались деньги на лечение. Эти деньги Андрей Новичков надеялся заработать в рейсе, выполняя свои обязанности", – говорится в заявлении родственников и друзей.