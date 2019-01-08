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      Спасенный от смертной казни: освободили украинского моряка, осужденного в Иране

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      Андрей Новичков
      Андрей Новичков / Фото из социальных сетей

      Украинского моряка Андрея Новичкова, которого пытались осудить за убийство коллеги, выпустили из иранской тюрьмы.

      Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на официальной странице в Facebook.

      Напомним, одесскому моряку Андрею Новичкову грозила смертная казнь в Иране из-за подозрения в убийстве иранского коллеги. Его обвиняли в убийстве иранского матроса Мохаммада Бахранпура, который выпал за борт судна Arezoo. Оказалось, что Андрей последним видел погибшего. Кроме того, он единственный не мусульманин на борту. Новичкова почти 2 года держали под стражей.

      "Только что был освобожден украинский моряк Новичков. Поздравляю одесситов с возвращением нашего земляка!", – говорится в сообщении.

      Родной освобожденного, бабушке Андрея – Елене Николаевне – уже сообщили хорошую весть.

      Сейчас Андрей находится на территории Посольства Украины в Иране.

       

      Стоит отметить, что в связи с возможной казнью моряка Новичкова, украинцы в мае 2018 года обратились к президенту с петицией.

      "17 января 2017 года в 8:37 на судне Arezoo, под флагом Ирана, порт приписки Qeshm произошел инцидент. Младший рядовой матрос Mohammad Bahranpoor, по национальности иранец, выпрыгнул за борт. Свидетелем этого события стал Андрей Александрович Новичков. Он сразу же, как того требует морской кодекс, поднял тревогу и организовал спасательные работы. Тело матроса найдено не было. После прибытия в Иран Андрея Александровича Новичкова сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинения в убийстве", – говорилось в петиции.

      К слову, в июне 2018 года украинский моряк Андрей Новичков объявил голодовку.

      Теги: Новости Украины Водный транспорт Иран
      Источник: 24 Канал
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