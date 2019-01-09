Аварія судна біля берегів Туреччини: тіла двох українських моряків ідентифікували

Триває рятувальна операція на місці аварії судна VOLGO-BALT 214, що затонуло біля берегів турецької провінції Самсун і на борту якого перебували українці. Вже вдалося ідентифікувати тіла двох українських моряків.

Про це 9 січня повідомив посол України у Туреччині Андрій Сибіга на своїй сторінці у Twitter.

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24 Канал раніше писав, що берегова охорона виявила тіла трьох з чотирьох громадян України, що загинули внаслідок катастрофи.

За резулятатами опізнання ідентифіковано 2 тіла, які вчора були підняті рятувальниками, близькі загиблих громадян України повідомлені. Рятувальна операція триває,

– написав він.

За результатами опізнання ідентифіковано 2 тіла, які вчора були підняті рятувальниками, близькі загиблих громадян Украіни повідомлені.Рятувальна операція триває — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 9 січня 2019 р.

Дипломат наголосив, що рятувальна операція наразі триває.

Нагадаємо, 7 січня біля берегів турецької провінції Самсун затонуло вантажне судно з українцями на борту. Внаслідок аварії загалом загинули 6 осіб. За інформацією українського МЗС, чотири з них були громадянами України, щоправда дипломати поки їхніх імен не називають. Також у зовнішньополітичному відомстві розповіли, що решту членів екіпажу було госпіталізовано, усі вони перебувають під належним наглядом і їхній стан є задовільним.



Відомо, що вижили та перебувають у лікарні Станіслав Шевчук, Павло Мильниченко, Олег Геращенко, Євгеній Ільченко, Євген Яценко, Денис Скачко та Теятна Будко.



До слова, начальник Управління департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич заявив, що це вищезазначена кораблетроща сталась у результаті удару хвилі, оскільки судно не витримало, розламалося та почало тонути.