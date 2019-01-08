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      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС
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      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС

      Аварія судна біля Туреччини: тіла загиблих українських моряків виявили у Чорному морі

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      Турецьким рятувальникам вдалося виявити у Чорному морі трьох загиблих українців: тіло одного з них уже підняли з води
      Турецьким рятувальникам вдалося виявити у Чорному морі трьох загиблих українців: тіло одного з них уже підняли з води / Соцмережі

      У Туреччині тривають рятувально-пошукові роботи щодо аварії судна VOLGO-BALT 214, яке затонуло біля берегів провінції Самсун. Наразі відомо, що берегова охорона виявила тіла трьох з чотирьох громадян України, що загинули внаслідок катастрофи: одного з них вже вдалося підняти з води.

      Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга у своєму Twitter. 

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      "Станом на зараз, пошукові роботи сил Берегової охорони тривають, піднято одне тіло загиблого українця" – зауважив він. 

      Також дипломат розповів, що губернатор Самсуна Осман Каймак відвідує потерпілих українських моряків у лікарні.

      "Україна дякує турецькій стороні за турботу та порятунок наших співвітчизників", – зауважив Сибіга. 

      За деякий час Сибіга сповістив, що турецькі рятувальники виявили тіла ще двох українців. За його словами, вони робили це за надзвичайно складних погодних умов. 

      Читайте також: Оприлюднили імена українців, що перебували на борту затонулого біля Туреччини судна

      "Найближчими годинами буде проведено процедуру опізнання. Консул України працює на місці у Самсуні", – констатував він. 

      Нагадаємо, 7 січня біля берегів турецької провінції Самсун затонуло вантажне судно з українцями на борту. Внаслідок аварії загалом загинули 6 осіб. За інформацією українського МЗС, чотири з них були громадянами України, щоправда дипломати поки їхніх імен не називають. Також у зовнішньополітичному відомстві розповіли, що решту членів екіпажу було госпіталізовано, усі вони перебувають під належним наглядом і їхній стан є задовльним.

      Відомо, що вижили та перебувають у лікарні Станіслав Шевчук, Павло Мильниченко, Олег Геращенко, Євгеній Ільченко, Євген Яценко, Денис Скачко та Теятна Будко.  

      До слова, начальник Управління департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич заявив, що це вищезазначена кораблетроща сталась у результаті удару хвилі, оскільки судно не витримало, розламалося та почало тонути.

      Теги: Новини України Водний транспорт Жертви Новини Туреччини Аварія судна з українцями біля Туреччини
      Джерело: 24 канал
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