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      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС
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      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС

      Аварія судна з українцями поблизу Туреччини: резонансні деталі від МінТОТ

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      Затонуле біля Туреччини судно раніше ходило під прапором РФ та йшло з порту, яким вивозять вугілля з окупованого Донбасу, – МінТОТ
      Затонуле біля Туреччини судно раніше ходило під прапором РФ та йшло з порту, яким вивозять вугілля з окупованого Донбасу, – МінТОТ / Sakis Antoniou / MarineTraffic.com

      Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб переконує, що судно VOLGO-BALT 214, яке зазнало катастрофи з українцями на борту поблизу узбережжя турецької провінції Самсун, перевозило, імовірно, вугілля з окупованого Донбасу. Також відомо, що до літа 2017 року цей корабель ходив під російським прапором.

      Раніше 24 канал повідомляв, що біля берегів турецької провінції Самсун затонуло вантажне судно з українцями на борту.  Внаслідок аварії загалом загинули 6 осіб. За інформацією українського МЗС, чотири з них були громадянами України, щоправда дипломати поки їхніх імен не називають. Також у зовнішньополітичному відомстві розповіли, що решту членів екіпажу було госпіталізовано та усі вони перебувають під належним наглядом.

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      Як повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб на своїй сторінці у Facebook, вищезазначений корабель до Туреччини віз вугілля з російського міста Азов, яке туди могло потрапити з окупованого Донбасу. 

      Вантажне судно VOLGO-BALT 214 під прапором Панами, що сьогодні зазнало аварії та затонуло біля берегів Туреччини, перевозило вугілля з порту Азов (Російська Федерація) до порту Самсун (Туреччина). Цей російський порт у Ростовській області часто використовується для незаконного вивезення вугілля з частини окупованого Донбасу до портів Туреччини та інших країн,
      – зауважили у МінТОТ.

      Аварія, українці, судно, Туреччина, VOLGO-BALT 214, Росія, МінТОТ
      Судно VOLGO-BALT 214 перевозило вугілля з порту Азов (Російська Федерація) до порту Самсун (Туреччина)

      Також у міністерстві з посиланням на дані моніторингових систем додали, що для суден VOLGO-BALT типу "ріка-море" аварії за таких погодних умов є передбачуваними.

      "Зауважимо, що до літа 2017 року судно ходило під російським прапором, змінивши його на 2 місяці на прапор держави Сент-Кіттс і Невіс, а в подальшому з серпня 2017 року – на прапор Панами", – констатували у відомстві.

      Аварія, українці, судно, Туреччина, VOLGO-BALT 214, Росія, МінТОТ
      До літа 2017 року VOLGO-BALT 214 ходив під російським прапором

      До слова, начальник Управління департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич заявив, що судно затонуло в результаті удару хвилі, оскільки не витримало, розламалося та почало тонути.

      Теги: Водний транспорт Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії Новини Туреччини Аварія судна з українцями біля Туреччини Новини України
      Джерело: 24 канал
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