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      Авария судна с украинцами вблизи Турции: резонансные детали от МинТОТ

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      Затонувшее возле Турции судно раньше ходило под флагом РФ и шло из порта, которым вывозят уголь из оккупированного Донбасса, – МинТОТ
      Затонувшее возле Турции судно раньше ходило под флагом РФ и шло из порта, которым вывозят уголь из оккупированного Донбасса, – МинТОТ / Sakis Antoniou / MarineTraffic.com

      Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц утверждает, что судно VOLGO-BALT 214, что потерпело бедствие с украинцами на борту вблизи побережья турецкой провинции Самсун, перевозило, вероятно, уголь из оккупированного Донбасса. Также известно, что до лета 2017 года этот корабль ходил под российским флагом.

      Ранее 24 канал сообщал, что вблизи берегов турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно с украинцами на борту. В результате аварии в общем погибли 6 человек. По информации украинского МИД, четыре из них были гражданами Украины, правда дипломаты пока их имен не называют. Также во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что остальные члены экипажа были госпитализированы и все они находятся под должным присмотром.

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      Как сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на своей странице в Facebook, вышеупомянутый корабль в Турцию вез уголь из российского города Азов, которое туда могло попасть из оккупированного Донбасса. 

      Грузовое судно VOLGO-BALT 214 под флагом Панамы, что сегодня потерпело крушение и затонуло у берегов Турции, перевозило уголь из порта Азов (Российская Федерация) в порт Самсун (Турция). Этот российский порт в Ростовской области часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран,
      – отметили в МинТОТ.

      Авария, украинцы, судно, Турция, VOLGO-BALT 214, Россия, МинТОТ
      Судно VOLGO-BALT 214 перевозило уголь из порта Азов (Российская Федерация) в порт Самсун (Турция)

      Также в министерстве со ссылкой на данные мониторинговых систем добавили, что для судов VOLGO-BALT типа "река-море" аварии при таких погодных условиях являются предсказуемыми.

      "Заметим, что до лета 2017 года судно ходило под российским флагом, изменив его на 2 месяца на флаг государства Сент-Китс и Невис, а в дальнейшем с августа 2017 года – на флаг Панамы", – констатировали в ведомстве.

      Авария, украинцы, судно, Турция, VOLGO-BALT 214, Россия, МинТОТ
      До лета 2017 года VOLGO-BALT 214 ходил под российским флагом

      К слову, начальник Управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич заявил, что это вышеупомянутое кораблекрушение случилося в результате удара волны, поскольку судно не выдержало, разломалось и начало тонуть.

      Теги: Водный транспорт Украина – Россия Война на Донбассе Новости России Новости Турции Авария судна с украинцами вблизи Турции Новости Украины
      Источник: 24 канал
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