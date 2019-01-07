Оприлюднили імена українців, що перебували на борту затонулого біля Туреччини судна

У мережі опублікували список осіб, що перебували на борту вантажного судна, яке затонуло поблизу узбережжя провінції Самсун у Туреччині. Як видно з оприлюднених даних, 11 членів екіпажу є громадянами України та 2 – Азербайджану.

Раніше 24 канал повідомляв, що біля берегів турецької провінції Самсун затонуло вантажне судно з українцями на борту.

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Згодом фото "Судової ролі" та паспортів сленів екіпажу корабля, зокрема, опублікувало азербайджанське видання Oxu з посиланням на турецькі ЗМІ. Судячи зі світлин, на борту Volgo Balt 214, перебувала одна жінка-кок. Крім того, стали відомим імена капітана та його помічників, моториста, електрика, боцмана, інженерів, зварювальників, матроса.



На борту затонулого біля берегів Туреччинии судна перебувала українка

Імена членів екіпажу затонулого біля берегів Туреччини судна:

– Ізмаїлов Турбат, капітан, 1972 рік народження (Азербайджан);

– Ібрагімов Мамедалі, старший помічник капітан, 1978 рік народження (Азербайджан);

– Бодник Руслан, другий помічник капітана, 1988 рік народження (Україна);

– В'язівський Ростислав, головний інженер, 1981 рік народження (Україна);

– Шевчук Станіслав, другий інженер, 1974 рік народження (Україна);

– Крепець Дмитро, моторист, 1987 рік народження (Україна);

– Овдієнко Володимир, електрик, 1997 рік народження (Україна);

– Мильниченко Павло, боцман, 1977 рік народження (Україна);

– Геращенко Олег, молодший матрос, 1989 рік народження (Україна);

– Ільченко Євген, молодший матрос, 1998 рік народження (Україна);

– Яценко Євген, зварювальник, 1961 рік народження (Україна);

– Скачко Денис, зварювальник, 1989 рік народження (Україна);

– Будко Тетяна, кок, 1979 рік народження (Україна).



Прізвища членів екіпажу затонулого біля берегів Туреччини судна

За даними видання, рятувальникам уже вдалося з води витягнути старшого помічника капітан Мамедалі Ібрагімова. Щодо капітана судан Турбата Ісмаїлова, то наразі його пошуки тривають. Журналісти переконують, що серед врятованих громадян Азербайджану немає.



На борту Volgo Balt 214 були лише громадяни України та Азербайджану

Також ресурс зазанчає, що корабель Volgo Balt 214 було побудовано в 1978 році та перед катастрофою його завантажили вугіллям, а під час аварії судно розділилося навпіл.

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Відомо, що серед загиблих є щонайменше один азербайджанець