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      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС
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      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС

      Оприлюднили імена українців, що перебували на борту затонулого біля Туреччини судна

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      Аварія судна біля берегів Туреччини: стали відомими імена українців, що перебували на борту
      Аварія судна біля берегів Туреччини: стали відомими імена українців, що перебували на борту / Соцмережі

      У мережі опублікували список осіб, що перебували на борту вантажного судна, яке затонуло поблизу узбережжя провінції Самсун у Туреччині. Як видно з оприлюднених даних, 11 членів екіпажу є громадянами України та 2 – Азербайджану.

      Раніше 24 канал повідомляв, що біля берегів турецької провінції Самсун затонуло вантажне судно з українцями на борту

      Читайте також: Хто ще, окрім українців, перебував на борту затонулого біля берегів Туреччини судна

      Згодом фото "Судової ролі" та паспортів сленів екіпажу корабля, зокрема, опублікувало азербайджанське видання Oxu з посиланням на турецькі ЗМІ. Судячи зі світлин, на борту Volgo Balt 214, перебувала одна жінка-кок. Крім того, стали відомим імена капітана та його помічників, моториста, електрика, боцмана, інженерів, зварювальників, матроса.

      Аварія, корабель, Туреччина, Самсун, затонулий корабель
      На борту затонулого біля берегів Туреччинии судна перебувала українка 

      Імена членів екіпажу затонулого біля берегів Туреччини судна:

      Ізмаїлов Турбат, капітан, 1972 рік народження (Азербайджан);

      Ібрагімов Мамедалі, старший помічник капітан, 1978 рік народження (Азербайджан);

      Бодник Руслан, другий помічник капітана, 1988 рік народження (Україна);

      В'язівський Ростислав, головний інженер, 1981 рік народження (Україна);

      Шевчук Станіслав, другий інженер, 1974 рік народження (Україна);

      Крепець Дмитро, моторист, 1987 рік народження (Україна);

      Овдієнко Володимир, електрик, 1997 рік народження (Україна);

      Мильниченко Павло, боцман, 1977 рік народження (Україна);

      Геращенко Олег, молодший матрос, 1989 рік народження (Україна);

      Ільченко Євген, молодший матрос, 1998 рік народження (Україна);

      Яценко Євген, зварювальник, 1961 рік народження (Україна);

      Скачко Денис, зварювальник, 1989 рік народження (Україна);

      Будко Тетяна, кок, 1979 рік народження (Україна).

      Аварія, корабель, Туреччина, Самсун, затонулий корабель
      Прізвища членів екіпажу затонулого біля берегів Туреччини судна

      За даними видання, рятувальникам уже вдалося з води витягнути старшого помічника капітан Мамедалі Ібрагімова. Щодо капітана судан Турбата Ісмаїлова, то наразі його пошуки тривають. Журналісти переконують, що серед врятованих громадян Азербайджану немає. 

      Аварія, корабель, Туреччина, Самсун, затонулий корабель
      На борту Volgo Balt 214 були лише громадяни України та Азербайджану 

      Також ресурс зазанчає, що корабель Volgo Balt 214 було побудовано в 1978 році та перед катастрофою його завантажили вугіллям, а під час аварії судно розділилося навпіл. 

      Аварія, корабель, Туреччина, Самсун, затонулий корабель/
      Відомо, що серед загиблих є щонайменше один азербайджанець 

      Нагадаємо, внаслідок вищезазначеної аварії загалом загинули 6 осіб. За інформацією українського МЗС, чотири з них були громадянами України, щоправда дипломати поки їхніх імен не називають. Також у зовнішньополітичному відомстві розповіли, що решту членів екіпажу було госпіталізовано та усі вони перебувають під належним наглядом.

      Як заявив, начальник Управління департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, судно затонуло в результаті удару хвилі, оскільки не витримало, розламалося та почало тонути.

      Теги: Новини України Аварія судна з українцями біля Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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