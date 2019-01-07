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      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС
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      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС

      Хто ще, окрім українців, перебував на борту затонулого біля берегів Туреччини судна

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      Аварія судна з українцями біля берегів Туреччини: громадяни ще якої країни перебували на борту
      Аварія судна з українцями біля берегів Туреччини: громадяни ще якої країни перебували на борту / Соцмережі

      На борту вантажного судна, що затонуло у Чорному морі поблизу берегів Туреччини, перебували лише громадяни Росії та Азербайджану, натомість росіян, як повідомлялося раніше, на борту не було.

      Раніше 24 канал повідомляв, що біля берегів турецької провінції Самсун затонуло вантажне судно з українцями на борту. Також була інформація, що на кораблі перебували громадяни інших країн – зокрема, Росії та Азербайджану.

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      Щоправда, у посольстві РФ у Туреччині спростували твердження щодо своїх громадян, передає інформаційна агенція ТАСС.

      "За даними берегової охорони Самсуна, серед 13 членів екіпажу росіян не було. Інформація про двох росіян на борту судна, яку раніше поширювали ЗМІ, не підтвердилася. За останніми даними, на судні були 11 громадян України та 2 – Азербайджану", – зазначила речниця диппредставництва Ірина Касімова.

      Нагадаємо, внаслідок вищезазначеної аварії загалом загинули 6 осіб. За інформацією українського МЗС, чотири з них були громадянами України. Також у зовнішньополітичному відомстві розповіли, що решту членів екіпажу було госпіталізовано та усі вони перебувають під належним наглядом.

      Теги: Новини України Новини Росії Водний транспорт Аварія судна з українцями біля Туреччини Новини Туреччини Новини Азербайджану
      Джерело: 24 Канал
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