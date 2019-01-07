21:06
7 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОЖДЕСТВО АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 января
      Вести. UA. Жир: Величайший шоумен Онуфрий. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:45, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОЖДЕСТВО АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ТОМОС

      Кто еще, кроме украинцев, находился на борту затонувшего у берегов Турции судна

      330 Читати новину українською
      Авария судна с украинцами у берегов Турции: граждане еще какой страны находились на борту
      Авария судна с украинцами у берегов Турции: граждане еще какой страны находились на борту / Соцсети

      На борту грузового судна, затонувшего в Черном море близ берегов Турции, находились только граждане Украины и Азербайджана, россиян, как сообщалось ранее, на борту не было.

      Ранее 24 канал сообщал, что у берегов турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно с украинцами на борту. Также была информация, что на корабле находились граждане других стран – в частности, России и Азербайджана.

      Читайте также: Авария судна с украинцами у берегов Турции: в МИД назвали причину трагедии

      Правда, в посольстве РФ в Турции опровергли утверждение в отношении своих граждан, передает информационное агентство ТАСС.

      "По данным береговой охраны Самсуна, среди 13 членов экипажа россиян не было. Информация о двух россиянах на борту судна, которую ранее распространяли СМИ, не подтвердилась. По последним данным, на судне были 11 граждан Украины и 2 – Азербайджана", – отметила пресс-секретарь диппредставительства Ирина Касимова.

      Напомним, в результате вышеуказанной аварии в целом погибли 6 человек. По информации украинского МИД, четыре из них были гражданами Украины. Также во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что остальные члены экипажа были госпитализированы и все они находятся под надлежащим присмотром.

      Теги: Новости Украины Новости России Водный транспорт Авария судна с украинцами вблизи Турции Новости Турции Новости Азербайджана
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук