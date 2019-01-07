Кто еще, кроме украинцев, находился на борту затонувшего у берегов Турции судна

На борту грузового судна, затонувшего в Черном море близ берегов Турции, находились только граждане Украины и Азербайджана, россиян, как сообщалось ранее, на борту не было.

Ранее 24 канал сообщал, что у берегов турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно с украинцами на борту. Также была информация, что на корабле находились граждане других стран – в частности, России и Азербайджана.

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Правда, в посольстве РФ в Турции опровергли утверждение в отношении своих граждан, передает информационное агентство ТАСС.

"По данным береговой охраны Самсуна, среди 13 членов экипажа россиян не было. Информация о двух россиянах на борту судна, которую ранее распространяли СМИ, не подтвердилась. По последним данным, на судне были 11 граждан Украины и 2 – Азербайджана", – отметила пресс-секретарь диппредставительства Ирина Касимова.

Напомним, в результате вышеуказанной аварии в целом погибли 6 человек. По информации украинского МИД, четыре из них были гражданами Украины. Также во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что остальные члены экипажа были госпитализированы и все они находятся под надлежащим присмотром.