Обнародовали имена украинцев, находившихся на борту затонувшего вблизи Турции судна

В сети опубликовали список лиц, находившихся на борту грузового судна, которое затонуло вблизи побережья провинции Самсун в Турции. Как видно из обнародованных данных, 11 членов экипажа являются гражданами Украины и 2 – Азербайджана.

Ранее 24 канал сообщал, что у берегов турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно с украинцами на борту.

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Впоследствии фото "Судовой роли" и паспортов членов экипажа корабля, в частности, опубликовало азербайджанское издание Oxu со ссылкой на турецкие СМИ. Судя по фотографиям, на борту Volgo Balt 214, находилась одна женщина-кок. Кроме того, стали известны имена капитана и его помощников, моториста, электрика, боцмана, инженеров, сварщиков, матроса.



На борту затонувшего у берегов Турции судна находилась украинка

Имена членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна:

– Измаилов Турбат, капитан, 1972 год рождения (Азербайджан);

– Ибрагимов Мамедали, старший помощник капитана, 1978 год рождения (Азербайджан);

– Бодник Руслан, второй помощник капитана, 1988 год рождения (Украина);

– Вязивский Ростислав, главный инженер, 1981 год рождения (Украина);

– Шевчук Станислав, второй инженер, 1974 год рождения (Украина);

– Крепец Дмитрий, моторист, 1987 год рождения (Украина);

– Овдиенко Владимир, электрик, 1997 год рождения (Украина);

– Мильниченко Павел, боцман, 1977 год рождения (Украина);

– Геращенко Олег, младший матрос, 1989 год рождения (Украина);

– Ильченко Евгений, младший матрос, 1998 год рождения (Украина);

– Яценко Евгений, сварщик, 1961 год рождения (Украина);

– Скачко Денис, сварщик, 1989 год рождения (Украина);

– Будко Татьяна, кок, 1979 год рождения (Украина).



Фамилии членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна

По данным издания, спасателям уже удалось из воды вытащить старшего помощника капитана Мамедали Ибрагимова. Относительно капитана судна Турбата Исмаилова, то сейчас его поиски продолжаются. Журналисты убеждают, что среди спасенных граждан Азербайджана нет.



На борту Volgo Balt 214 были только граждане Украины и Азербайджана

Также ресурс отмечает, что корабль Volgo Balt 214 был построен в 1978 году и перед катастрофой его загрузили углем, а во время аварии судно разделилось пополам.

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Известно, что среди погибших есть по меньшей мере один азербайджанец

Напомним, в результате вышеуказанной аварии в целом погибли 6 человек. По информации украинского МИД, четыре из них были гражданами Украины, правда дипломаты пока их имен не называют. Также во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что остальные члены экипажа были госпитализированы и все они находятся под надлежащим присмотром.



Как заявил начальник Управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, судно затонуло в результате удара волны, поскольку не выдержало, разломилось и начало тонуть.