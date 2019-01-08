Авария судна возле Турции: тела погибших украинских моряков обнаружили в Черном море

В Турции продолжаются спасательно-поисковые работы относительно аварии судна VOLGO-BALT 214, которое затонуло у берегов провинции Самсун. Сейчас известно, что береговая охрана обнаружила тела трех из четырех граждан Украины, погибших в результате катастрофы: одного из них уже удалось поднять из воды.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в своем Twitter.

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"По состоянию на сейчас, поисковые работы сил Береговой охраны продолжаются, поднято одно тело погибшего украинца", – заметил он.

Также дипломат рассказал, что губернатор Самсуна Осман Каймак посещает пострадавших украинских моряков в больнице.

"Украина благодарит турецкую сторону за заботу и спасение наших соотечественников", – отметил Сибига.

Губернатор Самсуна Осман Каймак відвідує потерпілих укр моряків у лікарні-вдячні тур стороні за турботу та порятунок наших співвітчизників!Станом на зараз пошукові роботи сил Берегової охорони тривають,піднято одне тіло загиблого українця https://t.co/0Sye8eMdie — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 8 January 2019

За некоторое время Сибига сообщил, что турецкие спасатели обнаружили тела еще двух украинцев. По его словам, они делали это при чрезвычайно сложных погодных условиях.

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"В ближайшие часы будет проведена процедура опознания. Консул Украины трудится на месте в Самсуне", – констатировал он.

Турецькі рятувальники в надзвичайно складних погодних умовах знайшли ще 2 тіла загиблих-найближчі години буде проведено процедуру опізнання.Консул на місці в Самсуні працює — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 8 January 2019

Напомним, 7 января у берегов турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно с украинцами на борту. В результате аварии в целом погибли 6 человек. По информации украинского МИД, четыре из них были гражданами Украины, правда дипломаты пока их имен не называют. Также во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что остальные члены экипажа были госпитализированы, все они находятся под должным присмотром и их состояние является удовлетворительным.



Известно, что выжили и находятся в больнице Станислав Шевчук, Павел Мильниченко, Олег Геращенко, Евгений Ильченко, Евгений Яценко, Денис Скачко и Теятна Будко.



К слову, начальник Управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич заявил, что это вышеупомянутое кораблекрушение произошло в результате удара волны, поскольку судно не выдержало, разломилось и начало тонуть.