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      Авария судна возле Турции: тела погибших украинских моряков обнаружили в Черном море

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      Турецким спасателям удалось обнаружить в Черном море трех погибших украинцев: тело одного из них уже подняли из воды
      Турецким спасателям удалось обнаружить в Черном море трех погибших украинцев: тело одного из них уже подняли из воды / Соцсети

      В Турции продолжаются спасательно-поисковые работы относительно аварии судна VOLGO-BALT 214, которое затонуло у берегов провинции Самсун. Сейчас известно, что береговая охрана обнаружила тела трех из четырех граждан Украины, погибших в результате катастрофы: одного из них уже удалось поднять из воды.

      Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в своем Twitter.

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      "По состоянию на сейчас, поисковые работы сил Береговой охраны продолжаются, поднято одно тело погибшего украинца", – заметил он.

      Также дипломат рассказал, что губернатор Самсуна Осман Каймак посещает пострадавших украинских моряков в больнице.

      "Украина благодарит турецкую сторону за заботу и спасение наших соотечественников", – отметил Сибига.

      За некоторое время Сибига сообщил, что турецкие спасатели обнаружили тела еще двух украинцев. По его словам, они делали это при чрезвычайно сложных погодных условиях.

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      "В ближайшие часы будет проведена процедура опознания. Консул Украины трудится на месте в Самсуне", – констатировал он.

      Напомним, 7 января у берегов турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно с украинцами на борту. В результате аварии в целом погибли 6 человек. По информации украинского МИД, четыре из них были гражданами Украины, правда дипломаты пока их имен не называют. Также во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что остальные члены экипажа были госпитализированы, все они находятся под должным присмотром и их состояние является удовлетворительным.

      Известно, что выжили и находятся в больнице Станислав Шевчук, Павел Мильниченко, Олег Геращенко, Евгений Ильченко, Евгений Яценко, Денис Скачко и Теятна Будко.

      К слову, начальник Управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич заявил, что это вышеупомянутое кораблекрушение произошло в результате удара волны, поскольку судно не выдержало, разломилось и начало тонуть.

      Теги: Новости Украины Авария судна с украинцами вблизи Турции Новости Турции Водный транспорт Жертвы
      Источник: 24 Канал
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