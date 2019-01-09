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      Авария судна у берегов Турции: тела двух украинских моряков идентифицировали

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      Тела двух погибших украинских моряков идентифицированы, – посол об аварии судна у берегов Турции
      Тела двух погибших украинских моряков идентифицированы, – посол об аварии судна у берегов Турции / Фото из открытых источников

      Продолжается спасательная операция на месте крушения судна VOLGO-BALT 214, затонувшего у берегов турецкой провинции Самсун и на борту которого находились украинцы. Уже удалось идентифицировать тела двух украинских моряков.

      Об этом 9 января сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в Twitter.

      Читайте также: Крушение судна возле Турции: моряк жаловался на состояние корабля

      24 Канал ранее писал, что береговая охрана обнаружила тела трех из четырех граждан Украины, погибших в результате катастрофы.

      По резулятатам опознания идентифицированы 2 тела, которые вчера были подняты спасателями, близкиепогибших граждан Украины уведомлены. Спасательная операция продолжается,
      – написал он.

      Дипломат отметил, что спасательная операция сейчас продолжается.

      Напомним, 7 января у берегов турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно с украинцами на борту. В результате аварии в целом погибли 6 человек. По информации украинского МИД, четыре из них были гражданами Украины, правда дипломаты пока их имен не называют. Также во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что остальных членов экипажа были госпитализировали, все они находятся под должным присмотром и их состояние является удовлетворительным.

      Известно, что выжившие и находятся в больнице Станислав Шевчук, Павел Мильниченко, Олег Геращенко, Евгений Ильченко, Евгений Яценко, Денис Скачко и Теятна Будко.

      К слову, начальник Управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич заявил, что это вышеупомянутое кораблекрушение произошло в результате удара волны, от чего судно не выдержало, разломилось и начало тонуть.

      Теги: Новости Украины Жертвы Водный транспорт Авария судна с украинцами вблизи Турции Новости Турции
      Источник: 24 Канал
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