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      Кому завдячує за порятунок український моряк, врятований від смертної кари

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      Сьогодні, 10 січня, до Києва прилетів одеський моряк Андрій Новічков, який майже рік провів в іранській в'язниці і ледь уникнув смерті. Чоловіку загрожувала смертна кара через підозру в убивстві іранського колеги, який випав за борт судна Arezoo.

      Андрія майже два роки тримали під вартою.

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      Звільнений моряк небагатослівний, проте за звільнення дякує найріднішій йому людині – бабусі Олені Вірановській. Саме вона оббивала усі пороги, аби врятувати онука з іранської в'язниці. Бабуся хлопця запропонувала обміняти українця на іранського шпигуна. Після довгих місяців перемовин так і сталося. Алі Джадуеля, якого в Україні засудили до 11 років в'язниці обміняли на Новічкова.

      Заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Андрій Алєксєєнко зазначив, що громадянин Ірану, якого президент помилував, вже перебуває на території своєї країни.

      Андрій пішов в рейс ще у 2016 році. Влаштувався помічником капітана на судно іранської компанії та одразу ж знав, що у колективі буде єдиним українцем і православним. Проте він погодився на роботу, бо були потрібні кошти на лікування мами. Під час плавання стосунки з одним з підлеглих іранців не складалися. Після чергового конфлікту матрос просто вистрибнув за борт корабля.

      Людина, яка може вистрибнути у крижану воду, ні про що не думаючи, не має бути у морі. Ми шукали його декілька днів, проте марно. Тіло ми не знайшли,
      – сказав звільнений український моряк Андрій Новічков.

      Його затримали на судні. Попросили вийти, запевнивши, що відвезуть до готелю, проте завезли в суд, де сказали, що він вбивця. В Ірані українця ледь не стратили за звинуваченням в умисному вбивстві. Поки Андрій перебував у в'язниці – його мати, заради якої і пішов у рейс, померла. Проте бабуся із нетерпінням чекає його повернення.

      Бабуся моряка Олена Вірановська
      Бабуся моряка Олена Вірановська

      Наших моряків у світі цінують, бо вони є одними з найбільш кваліфікованих. За кордоном плавають понад 100 тисяч українців. В одній тільки Греції за ґратами перебувають майже 170 українців. Більшість з них звинувачують у нелегальному перевезенні мігрантів. Насправді, часто моряки й не знають, що чи кого везуть, бо і самі на чужих кораблях мають небагато прав.

      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Новини політики Водний транспорт Іран
      Джерело: 24 канал
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