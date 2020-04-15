Кому больше всего доверяют украинцы: результаты опроса

Волонтеры опередили представителей власти и вновь заняли первое место в списке тех, кому больше всего доверяют украинцы.

Результаты этого опроса очень отличаются от аналогичного предыдущего, об этом сообщил заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов, пишет Интерфакс-Украина.

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Как свидетельствуют данные опроса "Международного республиканского института", волонтерам доверяют 63% респондентов.

За ними следуют

Армия – 46%;

Церковь – 46%;

Общественные организации – 46%;

Соседские объединения – 41%;

Местные СМИ – 22%;

Национальная гвардия – 21%;

Местный голова – 16%;

Профсоюзы – 15%;

Президент Украины – 14%;

Общенациональные СМИ – 11%;

Местная рада – 3%;

Негативный баланс доверия имеют

Полиция: -7%;

Областной совет: -9%;

Областная госадминистрация: -10%;

Коммунальные предприятия: -20%;

Служба безопасности Украины: -23%;

Парламент Украины: -31% ;

Правительство Украины: -32%;

НАБУ: -49%;

Органы прокуратуры: -50%

Суды: -50%.

После выборов мы имели ситуацию, когда на первые места в оценках доверия и одобрения деятельности институтов вышли органы центральной власти, такие как президент, Парламент и Кабинет министров Украины ... Сегодня видим, что произошла коррекция настроений населения, оценки парламента и правительства Украины, по сути, вернулись к своим позициям,

– прокомментировал это Мысов.

Опрос проводили в период с 25 января по 17 февраля на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

Интересно. Данные еще одного опроса свидетельствуют о том, что вместе со снижением уровня доверия к Владимиру Зеленскому электоральный рейтинг не упал, а вырос. Сейчас он получил бы получил бы на 14 – 15% голосов больше, чем в первом туре в 2019 году.



Отношение украинцев к Зеленскому / инфографика 24 канала