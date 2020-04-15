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      Кому больше всего доверяют украинцы: результаты опроса

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      Украинцы снова больше всего доверяют волонтерам, – опрос / Иллюстративное фото НАН

      Волонтеры опередили представителей власти и вновь заняли первое место в списке тех, кому больше всего доверяют украинцы.

      Результаты этого опроса очень отличаются от аналогичного предыдущего, об этом сообщил заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов, пишет Интерфакс-Украина.

      Интересно Как изменилось отношение украинцев к Зеленскому: результаты опроса

      Как свидетельствуют данные опроса "Международного республиканского института", волонтерам доверяют 63% респондентов.

      За ними следуют

      • Армия – 46%;
      • Церковь – 46%;
      • Общественные организации – 46%;
      • Соседские объединения – 41%;
      • Местные СМИ – 22%;
      • Национальная гвардия – 21%;
      • Местный голова – 16%;
      • Профсоюзы – 15%;
      • Президент Украины – 14%;
      • Общенациональные СМИ – 11%;
      • Местная рада – 3%;

      Негативный баланс доверия имеют

      • Полиция: -7%;
      • Областной совет: -9%;
      • Областная госадминистрация: -10%;
      • Коммунальные предприятия: -20%;
      • Служба безопасности Украины: -23%;
      • Парламент Украины: -31% ;
      • Правительство Украины: -32%;
      • НАБУ: -49%;
      • Органы прокуратуры: -50%
      • Суды: -50%.

      После выборов мы имели ситуацию, когда на первые места в оценках доверия и одобрения деятельности институтов вышли органы центральной власти, такие как президент, Парламент и Кабинет министров Украины ... Сегодня видим, что произошла коррекция настроений населения, оценки парламента и правительства Украины, по сути, вернулись к своим позициям,
      – прокомментировал это Мысов.

      Опрос проводили в период с 25 января по 17 февраля на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

      Интересно. Данные еще одного опроса свидетельствуют о том, что вместе со снижением уровня доверия к Владимиру Зеленскому электоральный рейтинг не упал, а вырос. Сейчас он получил бы получил бы на 14 – 15% голосов больше, чем в первом туре в 2019 году.

      Ставлення українців до Зеленського інфографіка 24 канал
      Отношение украинцев к Зеленскому / инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Волонтеры Верховная Рада Президент Украины Социологическое исследование
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