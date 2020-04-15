Кому больше всего доверяют украинцы: результаты опроса
Волонтеры опередили представителей власти и вновь заняли первое место в списке тех, кому больше всего доверяют украинцы.
Результаты этого опроса очень отличаются от аналогичного предыдущего, об этом сообщил заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов, пишет Интерфакс-Украина.
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Как свидетельствуют данные опроса "Международного республиканского института", волонтерам доверяют 63% респондентов.
За ними следуют
- Армия – 46%;
- Церковь – 46%;
- Общественные организации – 46%;
- Соседские объединения – 41%;
- Местные СМИ – 22%;
- Национальная гвардия – 21%;
- Местный голова – 16%;
- Профсоюзы – 15%;
- Президент Украины – 14%;
- Общенациональные СМИ – 11%;
- Местная рада – 3%;
Негативный баланс доверия имеют
- Полиция: -7%;
- Областной совет: -9%;
- Областная госадминистрация: -10%;
- Коммунальные предприятия: -20%;
- Служба безопасности Украины: -23%;
- Парламент Украины: -31% ;
- Правительство Украины: -32%;
- НАБУ: -49%;
- Органы прокуратуры: -50%
- Суды: -50%.
После выборов мы имели ситуацию, когда на первые места в оценках доверия и одобрения деятельности институтов вышли органы центральной власти, такие как президент, Парламент и Кабинет министров Украины ... Сегодня видим, что произошла коррекция настроений населения, оценки парламента и правительства Украины, по сути, вернулись к своим позициям,
– прокомментировал это Мысов.
Опрос проводили в период с 25 января по 17 февраля на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.
Интересно. Данные еще одного опроса свидетельствуют о том, что вместе со снижением уровня доверия к Владимиру Зеленскому электоральный рейтинг не упал, а вырос. Сейчас он получил бы получил бы на 14 – 15% голосов больше, чем в первом туре в 2019 году.
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