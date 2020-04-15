Кому найбільше довіряють українці: результати опитування

Волонтери випередили представників влади і знову зайняли перше місце у списку тих, кому найбільше довіряють українці.

Результати цього опитування дуже відрізняються від аналогічного попереднього, про це повідомив заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів, пише Інтерфакс-Україна.

Цікаво Як змінилось ставлення українців до Зеленського: результати опитування

Як свідчать дані опитування "Міжнародного республіканського інституту", волонтерам довіряють 63% респондентів.

За ними слідують

Армія – 46%;

Церква – 46%;

Громадські організації – 46%;

Сусідські об'єднання – 41%4

Місцеві ЗМІ – 22%;

Національна гвардія – 21%;

Місцевий голова – 16%;

Профспілки – 15%;

Президент України – 14%;

Загальнонаціональні ЗМІ – 11%;

Місцева рада – 3%;

Негативний баланс довіри мають

Поліція: -7%;

Обласна рада: -9%;

Обласна держадміністрація: -10%;

Комунальні підприємства: -20%;

Служба безпеки України: -23%;

Парламент України: -31% ;

Уряд України: -32%;

НАБУ: -49%;

Органи прокуратури: -50%

Суди: -50%.

Після виборів ми мали ситуацію, коли на перші місця в оцінках довіри і схвалення діяльності інститутів вийшли органи центральної влади, такі як президент, Парламент і Кабінет міністрів України ... Сьогодні бачимо, що відбулася корекція настроїв населення, оцінки парламенту і уряду України, по суті, повернулися до своїх позицій,

– прокоментував це Мисів.

Опитування проводили в період з 25 січня по 17 лютого на основі вибірки, яка включала 19200 респондентів.

Цікаво. Дані ще одного опитування свідчать про те, що разом зі зниженням рівня довіри до Володимира Зеленського електоральний рейтинг не впав, а виріс. Зараз він отримав би отримав би на 14 – 15% голосів більше, аніж у першому турі у 2019 році.



Ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу