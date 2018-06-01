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Кому из приспешников Путина Порошенко строит бизнес в Украине

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / iamir.info

Санкции США на Аркадия Ротенберга – теневого кассира неофициальной империи Путина – были наложены одним из первых еще президентом Обамой в марте 2014 года, как ответ на аннексию Крыма. Потом ограничения на него наложил и Евросоюз. Но Ротенберг до сих пор не находится под украинскими санкциями.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" заявил народный депутат Сергей Лещенко.

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По его словам, в украинском санкционном списке нет знаковых фигур из окружения президента России Владимира Путина – троих представителей семьи Ротенбергов, а именно Аркадия Ротенберга, его брата Бориса и племянника Романа. Все они есть в американском списке, но отсутствуют в украинском.

Нардеп отмечает, что лояльность Порошенко к Ротенбергу легко объяснить, если детально проанализировать наш санкционный список на предмет защиты интересов конкретных украинских олигархов.

Кроме самого Аркадия Ротенберга, его брата и племянника, с какого чуда под санкции не попало российское предприятие "Минудобрения" из города Россошь Воронежской области, которое также принадлежит Аркадию Ротенбергу. Именно это предприятие только в 2017 году поставило в Украину 170 тысяч тонн аммиака, большую часть которого приобрела группа Ostchem, которая принадлежит уже украинскому олигарху из списка разыскиваемых ФБР преступников Дмитрию Фирташу,
– отметил Лещенко.

Он убеждает, что, кроме снисходительного отношения к Ротенбергу, при составлении санкционного списка Порошенко оказался жестоким к своим конкурентам, наложив санкции на гораздо менее влиятельных и гораздо более удаленных от Путина российских бизнесменов – поставщиков минеральных удобрений.

"Причина здесь банальна – деньги и олигархический заговор. Путем санкционного списка Банковая ограничила доступ на рынок удобрений, которые составляли конкуренцию Дмитрию Фирташу. Это позволяет Фирташу взвинтить цены и наживаться на украинских аграриях, которые вынуждены покупать сырье дороже, чем Фирташ продает его за границу. А главное – бенефициаром этой схематозы стал тот самый Ротенберг, который не просто построил для Путина мост-мечту в аннексированный Крым, но также наживается вместе с Фирташем на украинских аграриях", – добавил нардеп.

Видео полного выпуска "Честной политики" за 1 июня 2018 года

 

Теги: Новости Украины Новости политики Санкции Деньги Украина – Россия Петр Порошенко Коррупция Дмитрий Фирташ Видеоблоги
Источник: 24 канал
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