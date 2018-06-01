Кому з поплічників Путіна Порошенко будує бізнес в Україні

Санкції США на Аркадія Ротенберга – тіньового касира неофіційної імперії Путіна – були накладені одним із перших ще президентом Обамою у березні 2014 року як відповідь на анексію Криму. Потім обмеження на нього наклав і Євросоюз. Але Ротенберг досі не є під українськими санкціями.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" заявив народний депутат Сергій Лещенко.

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За його словами, в українському санкційному списку немає знакових фігур з оточення президента Росії Володимира Путіна – трьох представників сім’ї Ротенбергів, а саме Аркадія Ротенберга, його брата Бориса та племінника Романа. Усі вони є в американському списку, але відсутні в українському.

Нардеп наголошує, що лояльність Порошенка до Ротенберга легко пояснити, якщо детально проаналізувати наш санкційний список на предмет захисту інтересів конкретних українських олігархів.

Окрім самого Аркадія Ротенберга, його брата та племінника, з якогось дива також під санкції не потрапило російське підприємство "Минудобрения" з міста Россош Воронезької області, яке також належить Аркадію Ротенбергу. Саме це підприємство лише у 2017 році поставило в Україну 170 тисяч тонн аміаку, більшу частину якого придбала група Ostchem, що належить вже українському олігарху зі списку розшукуваних ФБР злочинців Дмитру Фірташу,

– зазначив Лещенко.

Він переконує, що, окрім поблажливого ставлення до Ротенберга, при складенні санкційних списків Порошенко виявився жорстоким до його конкурентів, наклавши санкції на набагато менш впливових і набагато більш віддалених від Путіна російских бізнесменів – постачальників мінеральних добрив.

"Причина тут банальна – гроші та олігархічна змова. Шляхом санкційного списку Банкова обмежила доступ на ринок добрива, які складали конкуренцію Дмитрові Фірташу. Це дозволяє Фірташу взвинтити ціни та наживатися на українських аграріях, що змушені купувати сировину дорожче, ніж Фірташ продає її за кордон. А головне – бенефіціаром цього схематозу став той самий Ротенберг, який не просто побудував для Путіна міст-мрію в анексований Крим, але також наживається разом з Фірташем з українських аграріїв", – додав нардеп.

Відео повного випуску "Чесної політики" за 1 червня 2018