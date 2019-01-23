Кому мешает Книга отзывов и предложений

Минэкономразвития предлагает отменить Книгу отзывов и предложений. Мол, это недейственный механизм защиты прав потребителей, благодаря которому осуществляется давление на бизнес. Правда, не все соглашаются с этим утверждением, считая, что такое решение ограничивает права украинцев.

В каких странах Евросоюза еще есть Книги отзывов и предложений и как предприниматели обходят жалобы потребителей – разобралась журналистка 24 канала.

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Для каждого своя книга

В проекте постановления правительства, которым предлагается отменить необходимость ведения Книги отзывов и предложений, отмечается, что в странах Евросоюза такой инструмент защиты прав потребителей давно не используется. Единственной страной ЕС, где аналог книги еще есть – Польша. Другие государства для защиты прав потребителей используют более современные методы. Примеру большинства должна следовать и Украина. Стоит сказать, что у нас Книга отзывов и предложений далеко не всегда могла защитить потребителя. Хотя некоторые владельцы бизнеса все же использовали этот способ коммуникации и реагировали на сделанные записи.

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Необходимость ведения Книги отзывов и предложений прописана на законодательном уровне. Книга должна быть во всех местах, где продают товары в розницу или оказывают услуги. Лежать она должна в уголке потребителя, на видном месте. Предполагается, если человек захочет таким образом высказаться, то никто не имеет права требовать у него объяснения или предоставления хотя бы каких-то документов. Хочешь пожаловаться – бери ручку и пиши.

Некоторые сообразительные владельцы бизнеса заводили несколько Книг отзывов и предложений

После того как в книге появится запись, руководство, к примеру, магазина должно в течение семи дней рассмотреть жалобу и рядом написать, что сделано. А кроме этого – отправить письменный ответ потребителю на адрес, который он отметил.

Смешные штрафы

В Минэкономразвития считают, что наличие Книги отзывов и предложений только мешает предпринимателям. Правда, на практике наличие этой книги не так уж и тяготило жизнь бизнесменов. Некоторые из них не считали нужным реагировать на жалобы. Были и такие, кто имел две книги: одна – для контролирующих органов, вторая – для недовольных потребителей, которые могли там писать все, что душе угодно, то есть "выпускать пар" без последствий для предпринимателя.

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Если предприниматель не реагирует на запись, сделанную в Книге отзывов и предложений, а к нему приходит проверка и обнаруживает это, ему грозит штраф в 17 гривен. То есть, кто не хотел вести эти книги – не вел. Нужно понимать, что эта книга не предназначена для того, чтобы на основании записи приходили контролирующие органы и проводили проверку. Прежде всего, это площадка для коммуникаций между бизнесом и покупателем,

– убеждает исполнительный директор ВОО "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов.

Коммуникация не для всех

Отмена этого способа связи, по мнению чиновников, даст возможность защитить персональные данные потребителей, перейти к современным инструментам подачи жалоб, упростить жизнь бизнесу, освободить органы власти от проверки правильности ее заполнения. Ведь сейчас большинство предпринимателей налаживают обратную связь, используя социальные сети.

Для того чтобы дозвониться на горячую линию магазина нужно иметь железную выдержку

Также украинские потребители для защиты своих прав могут воспользоваться такими каналами связи, как электронные обращения, горячие телефонные линии и тому подобное. Благодаря им можно быстро получить ответы или отследить статус своего обращения.

Правда, те, кто поддерживает эту идею, забывают, что, во-первых, покрытие Интернетом в Украине не такое уж и хорошее. Поэтому не все имеют доступ к страницам тех же продавцов в социальных сетях. В то же время, далеко не все имеют компьютеры. Особенно это касается представителей старшего поколения. Поэтому не лишают их последней возможности пожаловаться на нечестных производителей или продавцов?!

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Во-вторых, для того, чтобы пожаловаться на горячую линию, нужно найти заветный номер телефона и время, чтобы дозвониться. Как показывает практика, сделать это не так уж и легко. Иногда приходится ждать по 30 и более минут, чтобы услышать голос оператора. Зато написать жалобу можно сразу, не отходя от места события.

Книга отзывов и предложений – дешево и доступно для всех категорий потребителей, не зависимо от возраста. Пожаловаться книге может как пенсионер, так и молодой человек. Это не проблема. Инициируя такие решения чиновники вообще непонятно какими категориями руководствуются. На самом деле, таким образом они не хотят решать насущные проблемы, а лишь имитируют видимость бурной деятельности,

– убеждает Максим Несмиянов.