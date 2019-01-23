19:42
23 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кого Путин отправит в космос. Картографический криминал
      Вєсті Кремля
      22:54, 22 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, сегодня
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Кому мешает Книга отзывов и предложений

      17 Читати новину українською
      Права потребителей
      Права потребителей / 24 канал

      Минэкономразвития предлагает отменить Книгу отзывов и предложений. Мол, это недейственный механизм защиты прав потребителей, благодаря которому осуществляется давление на бизнес. Правда, не все соглашаются с этим утверждением, считая, что такое решение ограничивает права украинцев.

      В каких странах Евросоюза еще есть Книги отзывов и предложений и как предприниматели обходят жалобы потребителей – разобралась журналистка 24 канала.

      Читайте также: Сколько проверок бизнеса запланировано на 2019 год в Украине: кто и кого чаще проверять

      Для каждого своя книга

      В проекте постановления правительства, которым предлагается отменить необходимость ведения Книги отзывов и предложений, отмечается, что в странах Евросоюза такой инструмент защиты прав потребителей давно не используется. Единственной страной ЕС, где аналог книги еще есть – Польша. Другие государства для защиты прав потребителей используют более современные методы. Примеру большинства должна следовать и Украина. Стоит сказать, что у нас Книга отзывов и предложений далеко не всегда могла защитить потребителя. Хотя некоторые владельцы бизнеса все же использовали этот способ коммуникации и реагировали на сделанные записи.

      Читайте также: Покупатели против мошенников: как отстоять свои права у продавцов и сервисов

      Необходимость ведения Книги отзывов и предложений прописана на законодательном уровне. Книга должна быть во всех местах, где продают товары в розницу или оказывают услуги. Лежать она должна в уголке потребителя, на видном месте. Предполагается, если человек захочет таким образом высказаться, то никто не имеет права требовать у него объяснения или предоставления хотя бы каких-то документов. Хочешь пожаловаться – бери ручку и пиши.

      споживач, захист

      Некоторые сообразительные владельцы бизнеса заводили несколько Книг отзывов и предложений

      После того как в книге появится запись, руководство, к примеру, магазина должно в течение семи дней рассмотреть жалобу и рядом написать, что сделано. А кроме этого – отправить письменный ответ потребителю на адрес, который он отметил.

      Смешные штрафы

      В Минэкономразвития считают, что наличие Книги отзывов и предложений только мешает предпринимателям. Правда, на практике наличие этой книги не так уж и тяготило жизнь бизнесменов. Некоторые из них не считали нужным реагировать на жалобы. Были и такие, кто имел две книги: одна – для контролирующих органов, вторая – для недовольных потребителей, которые могли там писать все, что душе угодно, то есть "выпускать пар" без последствий для предпринимателя.

      Читайте также: Европейские потребители переходят на нашу водку

      Если предприниматель не реагирует на запись, сделанную в Книге отзывов и предложений, а к нему приходит проверка и обнаруживает это, ему грозит штраф в 17 гривен. То есть, кто не хотел вести эти книги – не вел. Нужно понимать, что эта книга не предназначена для того, чтобы на основании записи приходили контролирующие органы и проводили проверку. Прежде всего, это площадка для коммуникаций между бизнесом и покупателем,
      – убеждает исполнительный директор ВОО "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов.

      Коммуникация не для всех

      Отмена этого способа связи, по мнению чиновников, даст возможность защитить персональные данные потребителей, перейти к современным инструментам подачи жалоб, упростить жизнь бизнесу, освободить органы власти от проверки правильности ее заполнения. Ведь сейчас большинство предпринимателей налаживают обратную связь, используя социальные сети.

      телефон, скарги, гаряча лінія, споживач

      Для того чтобы дозвониться на горячую линию магазина нужно иметь железную выдержку

      Также украинские потребители для защиты своих прав могут воспользоваться такими каналами связи, как электронные обращения, горячие телефонные линии и тому подобное. Благодаря им можно быстро получить ответы или отследить статус своего обращения.

      Правда, те, кто поддерживает эту идею, забывают, что, во-первых, покрытие Интернетом в Украине не такое уж и хорошее. Поэтому не все имеют доступ к страницам тех же продавцов в социальных сетях. В то же время, далеко не все имеют компьютеры. Особенно это касается представителей старшего поколения. Поэтому не лишают их последней возможности пожаловаться на нечестных производителей или продавцов?!

      Читайте также: Улучшит ли европейское законодательство качество украинских продуктов

      Во-вторых, для того, чтобы пожаловаться на горячую линию, нужно найти заветный номер телефона и время, чтобы дозвониться. Как показывает практика, сделать это не так уж и легко. Иногда приходится ждать по 30 и более минут, чтобы услышать голос оператора. Зато написать жалобу можно сразу, не отходя от места события.

      Книга отзывов и предложений – дешево и доступно для всех категорий потребителей, не зависимо от возраста. Пожаловаться книге может как пенсионер, так и молодой человек. Это не проблема. Инициируя такие решения чиновники вообще непонятно какими категориями руководствуются. На самом деле, таким образом они не хотят решать насущные проблемы, а лишь имитируют видимость бурной деятельности,
      – убеждает Максим Несмиянов.

      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Публикации Законодательство Министерство экономического развития и торговли Статьи
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кому мешает Книга отзывов и предложений
      сегодня , 19:01 Кому мешает Книга отзывов и предложений
      Ірина Поліщук 17
      Be in trend: словарик fashion-терминов
      сегодня , 18:00 Be in trend: словарик fashion-терминов
      Юлія Турелик 54
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      сегодня , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4311
      Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги
      сегодня , 17:30 Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги
      Крістіна Бердинських 626
      Кремлевская провокация против Украины в Сирии
      сегодня , 17:02 Кремлевская провокация против Украины в Сирии
      Злой Одессит 1154
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      В Киеве появилась первая велодорожка
       18 августа 2012 , 15:10 1
      Хачериди после матча со Спартаком показал болельщикам щитки с флагом Украины
       15 августа 2018 , 00:30
      Манчестер Юнайтед впервые со времен Фергюсона забил 5 мячей в матче АПЛ
       22 декабря 2018 , 22:29
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук