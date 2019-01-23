Кому заважає Книга відгуків і пропозицій

Мінекономрозвитку пропонує скасувати Книгу відгуків і пропозицій. Мовляв, це недієвий механізм захисту прав споживачів, завдяки якому здійснюється тиск на бізнес. Щоправда, не всі погоджуються з цим твердженням, вважаючи, що таке рішення обмежує права українців.

В яких країнах Євросоюзу ще є Книги відгуків і пропозицій та як підприємці обходять скарги споживачів – розібралась журналістка 24 каналу.

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Для кожного своя книга

У проекті постанови уряду, якою пропонується скасувати необхідність ведення Книги відгуків і пропозицій, відзначається, що в країнах Євросоюзу такий інструмент захисту прав споживачів давно не використовується. Єдиною країною ЄС, де аналог книги ще є – Польща. Інші держави задля захисту прав споживачів використовують більш сучасні методи. Прикладу більшості має слідувати й Україна. Варто сказати, що у нас Книга відгуків і пропозицій далеко не завжди могла захистити споживача. Хоч деякі власники бізнесу все ж використовували цей спосіб комунікації і реагували на зроблені записи.

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Необхідність ведення Книги відгуків і пропозицій прописана на законодавчому рівні. Книга повинна бути у всіх місцях, де продають товари вроздріб чи надають послуги. Лежати вона має в куточку споживача, на видному місці. Передбачається, якщо людина захоче в такий спосіб висловитись, то ніхто не має права вимагати у неї пояснення чи надання бодай якихось документів. Хочеш поскаржитись – бери ручку і пиши.



Деякі кмітливі власники бізнесу заводили кілька Книг відгуків і пропозицій

Після того як в книзі з'явиться запис, керівництво, приміром, магазину повинно протягом семи днів розглянути скаргу і поряд написати, що зроблено. А крім цього – надіслати письмову відповідь споживачу на адресу, яку він зазначив.

Смішні штрафи

В Мінекономрозвитку вважають, що наявність Книги відгуків і пропозицій лише заважає підприємцям. Щоправда, на практиці наявність цієї книги не так вже й обтяжувало життя бізнесменів. Дехто з них не вважав за потрібне реагувати на скарги. Були й такі, хто мав дві книги: одна – для контролюючих органів, друга – для невдоволених споживачів, які могли там писати все, що душі завгодно, тобто "випускати пар" без жодних наслідків для підприємця.

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Якщо підприємець не реагує на запис, зроблений в Книзі відгуків і пропозицій, а до нього приходить перевірка і виявляє це, йому загрожує штраф у 17 гривень. Тобто, хто не хотів вести ці книги – не вів. Потрібно розуміти, що ця книга не призначена для того, щоб на підставі запису приходили контролюючі органи й проводили перевірку. Передовсім, це майданчик для комунікацій між бізнесом і покупцем,

– переконує виконавчий директор ВГО "Союз споживачів України" Максим Несміянов.

Комунікація не для всіх

Скасування цього способу зв'язку, на думку чиновників, дасть можливість захистити персональні дані споживачів, перейти до сучасних інструментів подачі скарг, спростити життя бізнесу, звільнити органи влади від перевірки правильності її заповнення. Адже наразі більшість підприємців налагоджують зворотній зв'язок, використовуючи соціальні мережі.



Для того щоб додзвонитись на гарячу лінію магазину потрібно мати залізну витримку

Також українські споживачі задля захисту своїх прав можуть скористатись такими каналами зв'язку, як електронні звернення, гарячі телефонні лінії тощо. Завдяки ним можна швидко отримати відповіді або відстежити статус свого звернення.

Щоправда, ті, хто підтримує цю ідею, забувають, що, по-перше, покриття Інтернетом в Україні не таке вже й хороше. Тому не всі мають доступ до сторінок тих же продавців у соціальних мережах. Водночас, далеко не всі мають комп'ютери. Особливо це стосується представників старшого покоління. Тож чи не позбавляють їх останньої можливості поскаржитись на нечесних виробників чи продавців?!

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По-друге, для того, щоб поскаржитись на гарячу лінію, потрібно знайти заповітний номер телефону та час, аби додзвонитись. Як свідчить практика, зробити це не так вже й легко. Подекуди доводиться чекати по 30 і більше хвилин, щоб почути голос оператора. Натомість написати скаргу можна одразу, не відходячи від місця події.

Книга відгуків і пропозицій – дешево і доступно для всіх категорій споживачів, не залежно від віку. Поскаржитись книзі може як пенсіонер, так і молода людина. Це не проблема. Ініціюючи такі рішення чиновники взагалі незрозуміло якими категоріями керуються. Насправді, таким чином вони не хочуть вирішувати нагальні проблеми, а лише імітують видимість бурхливої діяльності,

– переконує Максим Несміянов.