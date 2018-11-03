Кому позволяют вести бизнес в оккупированном Крыму: предприниматели бьют тревогу

В аннексированном Крыму в 2018 году решили реконструировать набережную Алушты. На части положили новую брусчатку, пешеходную дорожку и снесли несколько магазинов. Пострадавшие предприниматели утверждают, что их недвижимость уничтожили даже без решения суда.

Об этом говорится в свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы".

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Одна предпринимательница рассказала, что для них это совсем не понятно, ведь снос является очень избирательным.

Идет ссылка на 409 закон, мы как будто попали в архитектурно-планировочную зону. Но эта зона почему-то очень мобильная, очень выборочная. Объекты, которые расположены на расстоянии 50 – 100 метров, один объект попадает в зону, другой – не попадает,

– рассказала женщина.

Например, отель Kalipso должны снести, он расположен прямо на побережье моря. По информации крымских СМИ, отель принадлежит одному из местных депутатов. Для спасения семиэтажного здания придумали схему – предоставили ему статус спасательного поста. В помещении даже зарегистрировали общественную организацию – российский совет спасателей.



Отель Kalipso

Экскурсионный бизнес воюет за клиентов. Местные предприниматели говорят – разрешения давали тем, кто больше заплатит.

Директор мой имел больше точек. А теперь его конкуренты, которых он воспитал, отняли у него эти точки. То есть, кто больше заплатил, тот больше имеет,

– рассказала местная жительница.

Полный выпуск программы "Крым. Реалии" – смотрите здесь.