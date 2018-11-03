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      Кому дозволяють вести бізнес в окупованому Криму: підприємці б'ють на сполох

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      Бізнес у Криму
      Бізнес у Криму / Фото з відкритих джерел

      В анексованому Криму у 2018 році вирішили реконструювати набережну Алушти. На частині поклали нову бруківку, пішохідну доріжку і знесли кілька магазинів. Постраждалі підприємці стверджують, що їхню нерухомість знищили навіть без рішення суду.

      Про це йдеться у свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи".

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      Одна підприємиця розповіла, що для них це зовсім не зрозуміло, адже знесення є дуже вибірковим.

      Йде посилання на 409 закон, що ми ніби потрапили в архітектурно-планувальну зону. Але ця зона чомусь дуже мобільна, дуже вибіркова. Об'єкти, які розташовані на відстані 50 – 100 метрів, один об'єкт потрапляє в зону, інший – не потрапляє,
      – розповіла жінка.

      Наприклад, готель Kalipso мали б знести, він розташований прямо на узбережжі моря. За інформацією кримських ЗМІ, готель належить одному з місцевих депутатів. Для порятунку семиповерхової будівлі вигадали схему – надали їй статус рятувального посту. В приміщенні навіть зареєстрували громадську організацію – Російська рада рятувальників.

      бізнес крим
      Готель Kalipso

      Екскурсійний бізнес воює за клієнтів. Місцеві підприємці кажуть – дозволи давали тим, хто більше заплатить.

      Директор мій мав більше точок. А тепер його конкуренти, яких він виховав, повіднімали в нього ці точки. Тобто, хто більше заплатив, той більше має,
      – розповіла місцева мешканка.

      Повний випуск програми "Крим. Реалії" – дивіться тут

      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Бізнес Корупція Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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