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Кому выгодно Министерство ветеранов

19:08, 4 марта 320 Читати новину українською

Ветераны, которые требовали создать для них профильное министерство, таки добились своего. 241 депутат проголосовал "за" и поручил Кабмину его создать. Цель якобы благая – помочь солдатам, вернувшимся с войны. Однако, как оказалось, авторы – не ветераны. А политики, которые хотят заработать на этом дивиденды.

Нардепы пытались принять обращение к Кабмину о создании нового ведомства. Его лоббирует президентская фракция. Накануне даже угрожали блокировать трибуну, если проект не наберет необходимое количество голосов. Мол, сейчас ветеранами занимается несколько структур. Поэтому помощь получить сложнее.

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Каждый год выделяют суммы на программы – это реабилитация, это протезирование, это психологическая реабилитация, строительство или приобретение жилья, нынешние программы выполняются примерно на 50-60%,
– сказал народный депутат из "Народного фронта" Максим Бурбак.

Но есть одно но. В профильном комитете идею поддержали, ведь его глава – автор и инициатор министерства ветеранов – Александр Третьяков. Заместитель комитета – Глеб Загорий. Их связывают с фармацевтической мафией, и именно они пытались помешать проведению медицинской экспертизы отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

А еще Третьякова считают один из главных спонсоров БПП, он возглавляет одну из крупнейших неформальных групп в блоке. Поэтому рычаги влияния на коллег имеет.

Если Третьяков условно выйдет из коалиции, то он, понятно, получится не один, а с кругом приближенных к себе депутатов – порядка двадцати человек и это уже полностью разваливает всю структуру нынешней власти,
– рассказал журналист Роман Романюк.

С помощью шантажа Третьков пытается продавить в Кабмин еще одного своего человека, говорит Роман Романюк. А именно Владимира Манько. Которого ветеранская общественность со скандалом не пустила на должность председателя Государственной службы по делам ветеранов. А если вспомнить, что именно Третьяков два года назад инициировал создание Министерства оккупированных территорий, становится понятно для чего ему эта игра.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Анастасия Крымова, Алексей Кондаков
Теги: Новости политики Новости Украины Блок Петра Порошенко Кабинет Министров Украины Верховная Рада Бурбак Максим Юрьевич
Источник: 24 Канал
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