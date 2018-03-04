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Кому вигідне Міністерство ветеранів

19:04, 4 березня 549 Читать новость на русском

Ветерани, які вимагали створити для них профільне міністерство, таки домоглися свого. 241 депутат проголосував "за" і доручив Кабміну його створити. Мета нібито благородна – допомогти солдатам, які повернулися з війни. Однак, як виявилося, автори – не ветерани. А політики, які хочуть заробити собі на цьому дивіденди.

Нардепи намагалися ухвалити звернення до кабміну про створення нового відомства. Його лобіює президентська фракція. Напередодні, навіть погрожували блокувати трибуну, якщо проект не набере необхідну кількість голосів. Мовляв, зараз ветеранами опікується декілька структур. Тож допомогу отримати складніше.

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Кожного року виділяють суми на програми – це реабілітація, це протезування, це психологічна реабілітація, будівництво чи купівля житла, нинішні програми виконуються близько на 50-60%,
– сказав народний депутат, Народний фронт Максим Бурбак.

Але є одне але. У профільному комітеті ідею підтримали, адже його очільник – автор та ініціатор міністерства ветеранів – Олександр Третьяков. Заступник – комітету Гліб Загорій. Їх пов'язують з фармацевтичною мафією, і саме вони намагалися перешкодити проведенню медичної експертизи відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

А ще Третьякова вважають один із головних спонсорів БПП, він очолює одну з найбільших неформальних груп у блоці. Тож важелі впливу на колег має.

Якщо Третьяков умовно вийде з коаліції, то він зрозуміло вийде не сам, а з колом наближених до себе депутатів – порядку двадцяти людей і це вже повністю розвалює усю структуру нинішньої влади,
– розповів журналіст Роман Романюк.

З допомогою шантажу, Третьков намагається протиснути у кабмін ще одну свою людину, каже Роман Романюк. А саме Володимира Манька. Якого ветеранська спільнота зі скандалом не впустила на посаду голови Державної служби у справах ветеранів. А якщо згадати, що саме Третьяков два роки тому ініціював створення Міністерства окупованих територій, стає зрозуміло для чого йому ця гра.

Більше – дивіться в сюжеті.

Автор: Анастасія Кримова, Олексій Кондаков
Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Блок Петра Порошенка Кабінет Міністрів України Бурбак Максим Юрійович
Джерело: 24 Канал
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