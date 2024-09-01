При этом ранее местный губернатор Игорь Руденя утверждал, что российская ПВО якобы сбили дрон в районе города Конаково, Но, как видно из распространенных СМИ кадрах, с места атаки, это не совсем так.

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Всего на подлете к поселку фиксировали 5 БпЛА.

На энергообъекте произошел пожар

После атаки сообщали о пожаре в Конаково, где расположена одна из крупнейших электростанций в центральной части России.

А теперь в сети появилось видео из одного из помещений Конаковской ГРЭС. На кадрах можно увидеть очевидные существенные повреждения оборудования электростанции и выбитые окна.

Последствия пожара на Конаковской ГРЭС: видео

Справочно. Конаковская ГРЭС – это одна из крупнейших электростанций центральной части России, 8-я по мощности тепловая электростанция России. Электрическая мощность станции – 2520 МВт, тепловая мощность – 120 Гкал/час.

К слову, беспилотники сегодня ночью также атаковали Каширскую ГРЭС в Московской области. Местные власти заявили, что пожара не было и разрушений нет. Однако, возможно кадры последствий появятся позже.

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Вообще Россия заявила об отражении атаки из более полутора сотен дронов. Власти страны-агрессора заявляли о работе ПВО, но очевидцы утверждают, что прямых попаданий по энергетическим объектам избежать не удалось.