При цьому раніше місцевий губернатор Ігор Руденя стверджував, що російська ППО нібито збили дрон у районі міста Конаково, Та, як видно з поширених ЗМІ кадрах, з місця атаки, це не зовсім так.

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Усього на підльоті до селища фіксували 5 БпЛА.

На енергооб'єкті сталась пожежа

Після атаки повідомляли про пожежу в Конаковому, де розташована одна з найбільших електростанцій у центральній частині Росії.

А тепер у мережі з'явилось відео з одного із приміщень Конаківської ДРЕС. На кадрах можна побачити очевидні суттєві пошкодження обладнання електростанції та вибиті вікна.

Наслідки пожежі на Конаківській ДРЕС: відео

Довідково. Конаківська ДРЕС – це одна з найбільших електростанцій центральної частини Росії, 8-ма за потужністю теплова електростанція Росії. Електрична потужність станції – 2520 МВт, теплова потужність – 120 Гкал/год.

До слова, безпілотники сьогодні уночі також атакували Каширську ГРЕС у Московській області. Місцева влада заявила, що пожежі не було й руйнувань немає. Однак, можливо кадри наслідків з'являться пізніше.

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Узагалі Росія заявила про відбиття атаки з понад півтори сотні дронів. Влада країни-агресора заявляла про роботу ППО, але очевидці стверджують, що прямих влучань по енергетичних об'єктах уникнути не вдалось.