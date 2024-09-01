Мінороборони Росії звітують про перехоплення над Росією аж 158 безпілотників. Вибухи лунали у 15 російських регіонах. У мережі росіяни просто залились істериками та невдоволенням. Що кажуть жителі країни-терориста про атаку, чи розуміють причинно-наслідковий зв'язок сьогоднішньої атаки, пише 24 Канал.

Дивіться також Дрони атакували електростанцію в Росії: відео масштабної пожежі на місці влучання

Відразу зауважимо про наслідки атаки – точно відомо, що сталась пожежа на Конаковській ДРЕС у Тверській області на північ від Москви. У Московській області безпілотники намагалися атакувати Каширську ГРЕС.

А у Москві дрон став причиною пожежі Московського нафтопереробного заводу в Капотні, там виникла сильна пожежа, до її гасіння долучили навіть вертоліт.

Як реагують росіяни на атаку

У мережі російські громадяни обурюються атакою. Вони іронізують, що на початку вторгнення росіянам обіцяли, що "в глиб вони (маючи на увазі дроні, чи ЗСУ – не уточнюють) не зайдуть".

Ще обурюються, що російська пропаганда переконує, що у ЗСУ "сили закінчуються", а на практиці Росія переживає одну з наймасованіших атак.

"Ну Москву бомблять – це вже звісно наглість, але може, хоч хтось із еліт задумається", – пише якийсь росіянин.

Також серед користувачів є найуважніші, які прямо запитують, чому російська влада заявляє про збиття дронів, якщо у мережі повно відео прямих влучань.

"Навіщо обманювати, що все збито? Навіщо?", – істерить росіянини Рамзан.

А ще один питає, чи достатньо у влади туалетного паперу, після сьогоднішньої нічної атаки.

Зауважте. Схоже, Росія пережила одну з найбільш масованих атак на Москву за весь час з початку російського вторгнення в Україну. Українські військові поки що не коментували її.