В конце концов такое решение будет принято, – Волкер уверен, что Украине предоставят истребители

Решение о предоставлении истребителей для Украины, вероятно, будет принято. Поскольку зверства, совершаемые российской армией в Украине, не смогли оставить в стороне людей на Западе.

Об этом заявил Курт Волкер, специальный представитель государственного департамента США в Украине в эксклюзивном интервью Елене Трибушной для 24 канала. Он также рассказал, что предоставление Украине истребителей все еще на повестке дня.

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Представитель госдепа США также сказал, что все видят, как в Украине меняется несколько вещей:

это отвод российских наземных сил из части страны;

совершенно ужасающие атаки, жестокие убийства и пытки мирного населения.

По мнению Волкера, именно эти две вещи заставили западных политиков пересмотреть всю помощь для Украины.

Не могу сказать, что я слышал что-то конкретное по поводу МИГ-29, но я с оптимизмом смотрю на перспективу того, что этот вопрос решат,

– заверил Курт Волкер.

Полное интервью Курта Волкера смотрите 7 апреля в 21:00 на ютубе 24 канала.

Интервью с Куртом Волкером на 24 канале: смотрите видео