10:10
5 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин хочет посадить всех. Инновации по-русски
      Вєсті Кремля
      21:52, 4 сентября
      Вести.UA. Кто завидует Зеленскому. Универсальная отмазка Порошенко
      Вєсті.UA
      20:51, 4 сентября
      Ложь чиновников и незаконное обогащение: в каких скандалах фигурирует "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, 4 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Концепции народовластия, которую обещал Зеленский, нет, – эксперт оценил законопроект

      176 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Проект закона о законодательной инициативе народа Украины пока непонятен. Ведь нет ни концепции народовластия, которую обещал Президент Украины Владимир Зеленский, ни закона о референдуме, в котором был бы такой пункт.

      Об этом в комментарии 24 каналу рассказал политический эксперт Кость Бондаренко.

      Читайте также: Что нужно учесть в проекте о народовластии: версия эксперта

      "Право законодательной инициативы народа: можно было бы понять, что они хотят, если бы была какая-то концепция народовластия, которую обещал Зеленский. Ее нет. Можно было бы понимать, если бы был законопроект о референдуме, в котором был бы написан отчасти это вопрос. Его нет. Возможно, были бы какие-то изменения, которые бы определяли какой-то иной качественный подход к пониманию петиций и тому подобного. Этого тоже нет. Поэтому все это можно только додумывать", – сказал эксперт.

      Бондаренко добавил, что у него возникает вопрос, связанный с тем, что народные избранники вносят законодательные инициативы и добавляют туда народ. Но в то же время они на уровне закона меняют право законодательной инициативы одного народного депутата и предусматривают возможность лишь внесения законопроекта количеством депутатов не меньшим, чем количество наименьшей фракции".

      "Это позитивное нововведение, но это надо делать не в законе, а в Конституции. Если бы это можно было сделать в законе, это бы сделали уже давно", – резюмировал политический эксперт.

      Читайте также: Бардак надо возглавить: эксперт прокомментировал возможное расширение полномочий президента

      3 сентябре Верховная Рада внесла в повестку дня сессии проект закона авторства президента Владимира Зеленского о законодательной инициативе народа Украины. Документ предусматривает, что украинский народ сможет вносить собственные законопроекты в парламент.

      blog_ava
      Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
      сегодня
      47173
      Автор: Ирина Лабяк, Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Законодательство Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 4 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии
      сегодня , 09:04 Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии
      Ірина Поліщук 448
      Зарплатный вопрос депутатов: что выберет Зеленский?
      сегодня , 08:40 Зарплатный вопрос депутатов: что выберет Зеленский?
      Блог Медіа 191
      Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      4 сентября , 09:00 Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      934
      Как изменился Киев за 5 лет правления Кличко
      сегодня , 07:14 Как изменился Киев за 5 лет правления Кличко
      Світлана Попова 2070
      Эмиграция из Крыма и возвращение домой в цинковом гробу: новости Крымнаша
      4 сентября , 22:00 Эмиграция из Крыма и возвращение домой в цинковом гробу: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 2920
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук