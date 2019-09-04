Концепции народовластия, которую обещал Зеленский, нет, – эксперт оценил законопроект

Проект закона о законодательной инициативе народа Украины пока непонятен. Ведь нет ни концепции народовластия, которую обещал Президент Украины Владимир Зеленский, ни закона о референдуме, в котором был бы такой пункт.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал политический эксперт Кость Бондаренко.

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"Право законодательной инициативы народа: можно было бы понять, что они хотят, если бы была какая-то концепция народовластия, которую обещал Зеленский. Ее нет. Можно было бы понимать, если бы был законопроект о референдуме, в котором был бы написан отчасти это вопрос. Его нет. Возможно, были бы какие-то изменения, которые бы определяли какой-то иной качественный подход к пониманию петиций и тому подобного. Этого тоже нет. Поэтому все это можно только додумывать", – сказал эксперт.

Бондаренко добавил, что у него возникает вопрос, связанный с тем, что народные избранники вносят законодательные инициативы и добавляют туда народ. Но в то же время они на уровне закона меняют право законодательной инициативы одного народного депутата и предусматривают возможность лишь внесения законопроекта количеством депутатов не меньшим, чем количество наименьшей фракции".

"Это позитивное нововведение, но это надо делать не в законе, а в Конституции. Если бы это можно было сделать в законе, это бы сделали уже давно", – резюмировал политический эксперт.

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3 сентябре Верховная Рада внесла в повестку дня сессии проект закона авторства президента Владимира Зеленского о законодательной инициативе народа Украины. Документ предусматривает, что украинский народ сможет вносить собственные законопроекты в парламент.