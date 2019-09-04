Концепції народовладдя, яку обіцяв Зеленський, немає, – експерт оцінив законопроєкт

Проєкт закону щодо законодавчої ініціативи народу України наразі є незрозумілим. Адже немає ані концепції народовладдя, яку обіцяв Президент України Володимир Зеленський, ані закону про референдум, у якому був би такий пункт.

Про це в коментарі 24 каналу розповів політичний експерт Кость Бондаренко.

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"Право законодавчої ініціативи народу: можна було б зрозуміти, що вони хочуть, з огляду на те, якби була якась концепція народовладдя, яку обіцяв Зеленський. Її немає. Можна було б розуміти, якби був законопроект про референдум, у якому було б написано частково це питання. Його немає. Можливо, були б якісь зміни, які б визначали якийсь інший якісний підхід до розуміння петицій і тому подібного. Цього теж немає. Тому все це можна тільки додумувати", – сказав експерт.

Бондаренко додав, що в нього виникає питання, пов’язане з тим, що народні обранці "вносять законодавчі ініціативи і додають туди народ. Але водночас вони на рівні закону міняють право законодавчої ініціативи одного народного депутата і передбачають можливість лише внесення законопроекту кількістю депутатів, що є не меншою, ніж кількість найменшої фракції".

"Це позитивне нововведення, але це треба робити не в законі, а в Конституції. Якби це можна було зробити в законі, це б зробили вже давно", – резюмував політичний експерт.

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3 вересні Верховна Рада внесла до порядку денного сесії проєкт закону авторства президента Володимира Зеленського щодо законодавчої ініціативи народу України. Документ передбачає, що український народ зможе подавати власні законопроєкти до парламенту.