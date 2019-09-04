Бардак треба очолити: експерт прокоментував можливе розширення повноважень президента

Верховна Рада може законом розширити повноваження президента і дозволити йому утворювати незалежні регуляторні органи. Насправді раніше це право вже було у президента на рівні закону, але відповідні закони були неконституційними.

Про це в коментарі 24 каналу розповів політичний експерт Кость Бондаренко.

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"Це право було у президента на рівні закону. Але ці закони були неконституційними. Є кадрові повноваження, які має здійснювати президент, є – які парламент та уряд. Деякі вони здійснюють спільно", – пояснив експерт.

Ми зараз бачимо таку історію, що був бардак, пов'язаний з тим, що існували неконституційні законні положення. Якщо бардак неможливо перемогти, його треба очолити. Власне його зараз і очолюють. Лише так можна характеризувати ці зміни,

– переконаний Бондаренко.

Він додав, що закон, який дозволить президентові утворювати незалежні регуляторні органи, легалізує на рівні Конституції неконституційні практики, які були раніше.

Вони, разом з даванням доручень уряду, РНБО та різними іншими механізмами, дозволяють президенту виходити за межі своєї компетенції. Куди це приведе – не знаю,

– сказав політичний експерт.

3 вересні Рада проголосувала за включення до порядку денного сесії законопроєкту, що розширює повноваження президента в утворенні незалежних регуляторних органів. Нардепи скерували документ до Конституційного суду для отримання висновків.

Згідно з правками до закону, президент України Володимир Зеленський зможе самостійно звільняти та призначати на посади директорів НАБУ і ДБР. Щодо цієї можливості Бондаренко прокоментував це так:

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"Якщо вони розглядають Україну як президентсько-парламентську республіку або президентську, тоді – так, це логічно. А якщо вони, як каже прем’єр Гончарук, парламентсько-президентська республіка, тоді це абсолютний нонсенс".