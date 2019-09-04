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      Бардак треба очолити: експерт прокоментував можливе розширення повноважень президента

      25 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Верховна Рада може законом розширити повноваження президента і дозволити йому утворювати незалежні регуляторні органи. Насправді раніше це право вже було у президента на рівні закону, але відповідні закони були неконституційними.

      Про це в коментарі 24 каналу розповів політичний експерт Кость Бондаренко.

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      "Це право було у президента на рівні закону. Але ці закони були неконституційними. Є кадрові повноваження, які має здійснювати президент, є – які парламент та уряд. Деякі вони здійснюють спільно", – пояснив експерт.

      Ми зараз бачимо таку історію, що був бардак, пов'язаний з тим, що існували неконституційні законні положення. Якщо бардак неможливо перемогти, його треба очолити. Власне його зараз і очолюють. Лише так можна характеризувати ці зміни,
      – переконаний Бондаренко.

      Він додав, що закон, який дозволить президентові утворювати незалежні регуляторні органи, легалізує на рівні Конституції неконституційні практики, які були раніше.

      Вони, разом з даванням доручень уряду, РНБО та різними іншими механізмами, дозволяють президенту виходити за межі своєї компетенції. Куди це приведе – не знаю,
      – сказав політичний експерт.

      3 вересні Рада проголосувала за включення до порядку денного сесії законопроєкту, що розширює повноваження президента в утворенні незалежних регуляторних органів. Нардепи скерували документ до Конституційного суду для отримання висновків.

      Згідно з правками до закону, президент України Володимир Зеленський зможе самостійно звільняти та призначати на посади директорів НАБУ і ДБР. Щодо цієї можливості Бондаренко прокоментував це так:

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      "Якщо вони розглядають Україну як президентсько-парламентську республіку або президентську, тоді – так, це логічно. А якщо вони, як каже прем’єр Гончарук, парламентсько-президентська республіка, тоді це абсолютний нонсенс".

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      Автор: Анастасія Кримова, Ірина Лаб'як
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Законодавство Президент України Державне бюро розслідувань НАБУ
      Джерело: 24 канал
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