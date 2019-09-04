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      Бардак надо возглавить: эксперт прокомментировал возможное расширение полномочий президента

      142 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Верховная Рада может законом расширить полномочия президента и позволить ему образовывать независимые регуляторные органы. На самом деле ранее это право уже было у президента на уровне закона, но соответствующие законы были неконституционными.

      Об этом в комментарии 24 каналу рассказал политический эксперт Кость Бондаренко.

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      "Это право было у президента на уровне закона. Но эти законы были неконституционными. Есть кадровые полномочия, которые должен осуществлять президент, есть те, которые – парламент и правительство. Некоторые они осуществляют совместно", – пояснил эксперт.

      Мы сейчас видим такую историю, что был бардак, связанный с тем, что существовали неконституционные законные положения. Если бардак невозможно победить, его надо возглавить. Собственно, его сейчас и возглавляют. Только так можно характеризовать эти изменения,
      – убежден Бондаренко.

      Он добавил, что закон, который позволит президенту образовывать независимые регуляторные органы, легализует на уровне Конституции неконституционные практики, которые были ранее.

      Они, вместе с дачей поручений правительству, СНБО и разными другими механизмами, позволяют президенту выходить за пределы своей компетенции. Куда это приведет – не знаю,
      – сказал политический эксперт.

      3 сентябре Рада проголосовала за включение в повестку дня сессии законопроекта, который расширяет полномочия президента в образовании независимых регуляторных органов. Нардепы направили документ в Конституционный суд для получения выводов.

      Согласно правкам к закону, президент Украины Владимир Зеленский сможет самостоятельно увольнять и назначать на должности директоров НАБУ и ГБР. Эту возможность Бондаренко прокомментировал так:

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      "Если они рассматривают Украину как президентско-парламентскую или президентскую республику, тогда да, это логично. А если они, как говорит премьер Гончарук, парламентско-президентская республика, тогда это абсолютный нонсенс".

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      Автор: Ирина Лабяк, Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Законодательство Верховная Рада НАБУ Государственное бюро расследований Президент Украины
      Источник: 24 канал
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