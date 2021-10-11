Концепция Дия Сity сейчас отвечает потребностям ИТ-индустрии, – президент IT Ukraine

Концепция специального правового режима для ИТ Дия City в процессе разработки претерпело значительные изменения и в сегодняшней редакции отвечает потребностям индустрии.

Такое мнение высказал президент Ассоциации IT Ukraine Виталий Седлер на Дия City Meetup в рамках технологической конференции IT Arena 2021, которая прошла во Львове 7–9 октября.

Мы прошли вместе с Минцифрой очень большой путь. Существенно улучшенный от первоначальной редакции концепт Дия City сейчас отвечает интересам индустрии,

– отметил он.

По словам Виталия Сэдлера, единственным моментом, который сегодня нуждается в доработке – это защита модели сотрудничества ИТ-компаний с ФЛП. Уже частично приняты соответствующие шаги – в заключительных положениях базового Закона о Дия City №1667-IX предусмотрены определенные предохранители. В то же время сейчас продолжается совместный поиск дополнительных механизмов защиты, чтобы сделать невозможным любые ограничения свободы выбора ИТ-компаний, по каким условиям работать.

Президент Ассоциации IT Ukraine также подчеркнул важность принятия во втором чтении налогового законопроекта №5376 в редакции, которую разработало Министерство цифровой трансформации совместно с индустрией. Он выразил надежду, что парламент учитывает пожелания отрасли и утвердит соответствующее решение.

Дия City – это специальный правовой и налоговый режим для IT-индустрии, который вводит комплекс стимулов для развития Украины как высокотехнологичного цифрового государства.

Верховная Рада Украины 15 июля приняла в целом базовый закон №1667-ХІ (регистрационный №4303) "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", который закладывает основу для введения в Украине специального правового режима Дия City. Президент Украины подписал документ 11 августа.

Налоговый законопроект №5376 был принят в первом чтении 2 июня. Он предусматривает введение в рамках спецрежима одних из самых выгодных налоговых условий в Восточной Европе.